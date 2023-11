Le pôle Capital et Innovation du Crédit Agricole Alpes Provence (CAAP) lance un nouvel appel à projets sur un thème ô combien d’actualité : « L’innovation au service de la dépollution.»

Trois lauréats remporteront chacun 25 000 euros chacun. « Face aux défis environnementaux, nous croyons en l’importance de cet appel à projets pour notre territoire ainsi que pour notre planète » souligne la banque mutualiste en présentant le nouveau défi proposé aux start-up provençales.

Une dotation total de 75 000 euros

L’appel à projets lancé par le Crédit Agricole Alpes Provence s’adresse aux entreprises de moins de cinq ans basées sur le territoire (départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes). Il concerne à la fois la dépollution de l’air (intérieur et extérieur), de l’eau (rivières, mers et océans) et des sols (sites et friches industriels, terres agricoles, etc).



Trois start-up par catégorie seront sélectionnées pour pitcher leur projet devant un jury d’experts, lors de la grande finale le mercredi 13 décembre aux Docks à Marseille. Un lauréat sera retenu par catégorie (air, eau et sols), pour remporter 25 000 euros chacun, soit une dotation totale de 75000 euros, et ainsi donner vie à trois projets.

