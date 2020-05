Share on Facebook

La crise sanitaire liée au covid-19 rend impossible la tenue de la biennale européenne Manifesta 13 du 7 juin au 1er novembre avait annoncé en mars dernier les organisateurs. Ces derniers avaient cependant promis de communiquer de nouvelles dates. Après le conseil d’administration de l’association qui s’est tenu jeudi dernier, de nouvelles dates ont été arrêtées et viennent d’être révélées : la treizième édition de Manifesta 13 aura lieu du 28 août jusqu’au 29 novembre et déploiera comme convenu sa programmation en trois volets : Traits d’union.s, Parallèles du Sud et Le Tiers programme.

Une partie de l’équipe artistique de Manifesta 13 Marseille avec la directrice Hedwig Fijen (Photo JY Delattre/Gomet’)

Les détenteurs de billets et accréditations devraient être très prochainement contactés par mail pour les informer de la procédure à suivre pour un remboursement éventuel.

En attendant le 28 août prochain, Manifesta 13 veut proposer un avant-goût de sa biennale dans son Tiers-QG (situé 57 rue Bernard Dubois dans le 1er arrondissement de Marseille) qui doit réouvrir ses portes dès le 12 juin pour proposer l’exposition Archives Invisibles #4. Celle-ci est composée d’archives collectées et issues de la collaboration entre artistes et structures citoyennes de quartiers de Marseille. Mais pour l’heure, l’espace Manifesta 13 de La Canebière (ancien office municipal de la culture) reste fermé.

