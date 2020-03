Manifesta 13 a annoncé dans un communiqué mercredi 25 mars le report de sa treizième édition jusqu’à nouvel ordre en raison de la situation sanitaire liée au covid-19. La biennale européenne, créée dans les années 90 par l’historienne de l’art néerlandaise Hedwig Fijen, avait élu domicile dans la cité phocéenne pour sa première édition en France. Elle devait se tenir du 7 juin au 1er novembre 2020, voyant en Marseille « la ville la plus emblématique de la relation entre Europe et Méditerranée, du fait de son positionnement au cœur d’un réseau historique culturel, commercial et patrimonial ».

De nombreux événements culturels étaient au programme : expositions, lectures, rencontres avec des artistes… Le programme central, intitulé Traits d’union.s, entre culture et société, prévoyait un échange et une co-création avec les chercheurs, artistes et architectes invités, pour répondre à une question : « Marseille et sa région peuvent-elles être source d’inspiration d’un nouveau modèle du « vivre ensemble », dans une ville construite par plusieurs générations de flux migratoires ? ». En parallèle de ce volet culturel, Manifesta 13 proposait aussi un « Tiers programme » plus axé sur l’éducation, et un autre volet intitulé « Les parallèles du sud », qui aurait permis de « mettre en lumière la richesse de la scène artistique et culturelle marseillaise et régionale, mais également internationale ».

Le programme pré-biennale de Manifesta 13 également suspendu

Compte tenu de la situation, Manifesta 13 ferme également ses deux espaces à Marseille, situés respectivement sur la Canebière et rue Bernard Du Bois. Elle suspend également l’ensemble de son programme événementiel sur cette période de confinement, dont les ateliers du Tour de Tous les Possibles.

Malgré tout, la biennale « envisage multiples scénarios en étroite collaboration avec ses partenaires institutionnels (la Ville de Marseille, le Ministère de la Culture et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône) » et espère pouvoir proposer de nouvelles dates d’ici la mi-avril 2020, selon l’évolution de la situation.

Liens utiles :

[Art contemporain] Une série de rencontres à l’Espace Manifesta 13

L’actualité de Manifesta 13 Marseille dans les archives de Gomet’