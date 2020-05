Share on Facebook

Lundi 18 mai, le bilan de l’agence régionale de santé (ARS) fait état de 16 385 cas confirmés de covid-19, dont 1109 hospitalisés et 119 en réanimation en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Par ailleurs, 848 personnes sont décédées du covid-19 dans la région. Dans un communiqué de presse, l’ARS alerte sur la formation d’un foyer de contamination – cluster – de covid-19 dans un habitat social occupé par des sans-abris à Marseille. Un premier cas avait été signalé à l’ARS dans cet habitat dès le 8 mai, ce qui avait donné lieu à une recherche de cas contacts et des dépistages. A noter que sur les 160 personnes auxquelles un dépistage a été proposé, seuls 38 d’entre elles se sont portées volontaires pour être testées. Ainsi, sur les personnes testées, on dénombre trois cas contaminés. « Il s’agit du premier foyer de coronavirus identifié en Paca depuis le déconfinement », atteste l’instance sanitaire. Une nouvelle séance de dépistage devrait avoir lieu cette semaine dans cet habitat social.

Dans le reste de la France, selon la direction générale de la santé, 19 015 personnes sont hospitalisées en raison du covid-19 à ce jour (contre 22 284 la semaine précédente), dont 1998 en réanimation (-89 en un jour). Quant aux décès liés au covid-19, ils se chiffrent à hauteur de 28 239 personnes (+ 131) en comptant les morts à l’hôpital et ceux dans les ehpad.

L’âge, principal facteur aggravant du covid-19

L’Europe reste le continent le plus touché par la pandémie de covid-19 avec 1,7 million de cas et 162 603 décès. Une vaste étude menée par les Britanniques a révélé que l’âge était le principal facteur d’aggravation du covid-19, avec le diabète, l’obésité et les formes sévères d’asthme. Ce projet, baptisé Opensafely, se fonde sur les données médicales de 17 millions de personnes résidant Royaume-Uni.

