Les Ateliers régionaux de la logistique (ARL) sont nés en mai 2017 suite à un diagnostic élaboré par les services de la région Sud et des services de l'Etat. Provence-Alpes Côte d'Azur est le troisième pôle logistique du pays et le transport des marchandises fait face à des enjeux de développement économique et d'efficacité environnementale.…