La Caisse d’épargne CEPAC a officiellement dévoilé sa « team » mardi 17 décembre à Marseille, six athlètes sponsorisés pour une durée de cinq ans d’ici aux Jeux Olympiques 2024, dont une partie des épreuves se tiendra à Marseille. Vivant en Provence ou dans les territoires d’outre-mer (rattachés à la CEPAC au sein du groupe BPCE), ce sponsoring représente un élément très important de la politique sportive du groupe, explique Joël Chassard, président du directoire de la CEPAC, à son auditoire. Et il affiche ses convictions : « Les Jeux de Paris 2024 se veulent inclusifs, durables et innovants. Des valeurs que nous partageons et que nous souhaitons porter fièrement tout au long de ces 5 ans, à travers le soutien de notre team CEPAC. Nous sommes fiers d’accompagner ces athlètes régionaux dans leur quête de réussite sportive, vers Tokyo 2020 et Paris 2024. »

De gauche à droite : Denis Gargaud-Chanut, Carlota Dudek, Joël Chassard, Théo Buissière, Clavel Kayitaré (crédit : AD Gomet’)

La banque coopérative, partenaire des JO est déjà très engagée dans le sport local, avec des partenariats majeurs avec l’Olympique de Marseille, l’équipe de de rugby du Parc à Aix ainsi que sur la course Marseille – Cassis. Elle est également le soutien depuis plusieurs années, dans un accord cadre, des sportifs du Cercle des nageurs de Marseille.

Comme le rappelle au micro Aline Moreau, la directrice de la communication, la banque coopérative dernière adhère au « Pacte de performance », un dispositif lancé par le ministère des Sports visant à garantir aux athlètes un niveau de ressources pour envisager leur double-projet sportif et professionnel. « Etre la banque de l’économie du sport », tel est l’objectif résumé par Mme Moreau à travers ce partenariat noué avec des athlètes qui feront briller les couleurs françaises dès les prochains Jeux de Tokyo, à l’été 2020. Voici donc ces six athlètes qui composeront la team CEPAC en vue des JO 2024 :

Mehdy Metella (27 ans – natation), marseillais et guyanais d’origine, champions du monde du 4×100 mètres nage libre en petit et grand bassin à Doha (2014) et Kazan (2015), vice-champion olympique aux Jeux olympiques de Rio (2016). Il s’entraîne au Cercle des nageurs de Marseille. Théo Bussière (24 ans – natation), premier français à passer sous la minute du 100 mètres brasse, multiple champion de France sur 50 et 100 mètres, il a représenté la France aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Il s’entraîne également au Cercle des nageurs de Marseille. Denis Gargaud-Chanut (32 ans – kayak), marseillais, champion du monde de monoplace en 2011 et champion olympique aux Jeux de Rio en 2016. Il aura la dure tâche de succéder à Tony Estanguet en canoë slalom aux JO 2024. Carlota Dudek (17 ans, breakdance), vauclusienne, quintuple championne de France de breakdance, 5e aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018. Elle concourra aux Jeux de Tokyo (2020) dans cette nouvelle discipline olympique. Clavel Kayitaré (33 ans, para-athlétisme), d’origine rwandaise, vit à Trets, vice-champion paralympique sur 100 mètres et 200 mètres catégorie T42 aux Jeux paralympiques d’Athènes en 2004, il cumule 14 médailles internationales. Wilhem Belocian (24 ans, 110 mètres haies), guadeloupéen, champion du monde junior en 2014 à Eugène (Etats-Unis), course pendant laquelle il est devenu recordman du monde junior avec un temps de 12 secondes 99 centièmes.