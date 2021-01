La start-up spécialisée dans le diffusion d’événement sportif, Sportall, annonce le 16 décembre une deuxième levée de fonds de 1,3 millions d’euros auprès d’investisseurs principalement issus du sport et des médias. Parmi les participants de cette nouvelle opération, la société compte sur Daniele Alessandro Cardoso, investisseur privé ayant déjà investi dans d’autres entreprises du secteur des médias, et la société Weteam, dont la filiale Sport & Co va intervenir comme régie de sponsoring pour Sportall et les ayant-droits sportifs. Il rejoint ceux de la première levée de fonds, dont Stanislas de Villelongue (Sparring Sport group) et Mark Wyatt (KPMG). « Cette importante levée, un mois après le lancement de notre application, nous permet de confirmer nos ambitions en France et d’exécuter notre plan de développement commercial et technologique », explique Thierry Boudard, le P-dg de Sportall.

Un bon démarrage un mois après le lancement

Sportall a développé une application digitale pour diffuser sur internet les compétitions et les événements sportifs. Elle produit également des contenus vidéos. L’application a été officiellement lancée le 3 novembre dernier. Elle a commencé à travailler avec une vingtaine de disciplines sportives : voile, lutte, natation… La start-up est soutenue par de nombreux investisseurs de l’industrie du sport et des médias, par l’incubateur national Multimédia Belle-de-Mai à Marseille, l’incubateur de la Sportech Le Tremplin (Paris&Co) à Paris, Région Sud Investissement, le Crédit Agricole Alpes Provence et BPI France. Thierry Boudard a créé la société en 2019 avec cinq associés dont l’ancienne nageuse internationale Malia Metella et emploie une douzaine de personnes.