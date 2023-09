Les conséquences de la chute du bloc rocheux de plusieurs tonnes le 28 juillet dernier se poursuivent pour les usagers de la route RD 559, la fameuse route de la Gineste. Alors que la circulation avait été totalement coupée après l’éboulement, la circulation a été rétablie le 11 août avec un feu tricolore pour permettre une circulation alternée sur une voie à l’endroit où la falaise s’est écroulée.

Parallèlement, les travaux de confortement du site on démarré le 25 septembre annonce le Département des Bouches-du-Rhône, en charge des routes départementales. Ces travaux sur la route de la Gineste sont réalisés en trois phases :

Du 25 au 29 septembre les travaux s’effectuent de jour avec la circulation alternée. La semaine prochaine, le chantier sera exécuté principalement de nuit. Il nécessitera la fermeture totale de la route entre 21h et 5h du matin. La circulation sera maintenue de jour, par demi-chaussée et sous alternat. Sauf aléa, la fermeture de la route sera donc limitée à 4 nuits du lundi 2 octobre au vendredi 6 espère le Département. Enfin, du 9 au 27 octobre, les travaux se poursuivront de jour, sous alternat manuel (présence humaine). Ces travaux devraient durer un mois si les conditions, notamment météorologiques, le permettent observe le Département.

La route de la Gineste, entre Marseille et Cassis, après l’incendie de 2016, avait dû être fermée 24h pour cause de fragilité (Photo archives Gomet’)

Route de la Gineste : pourquoi le début des travaux maintenant ?

Après des investigations et études techniques réalisées, la solution de réparation a pu être définie et les travaux ont pu démarrer. Certains trouveront les délais très longs, d’autres comme le Département estime que l’étude a été réalisée en un temps record. Il faut dire que le chantier de la route de la Gineste se trouve en site classé, au cœur du Parc national des calanques. « A ce titre, toute intervention sur la voie est soumise à de forts enjeux environnementaux. Depuis cet éboulement, le Département a mené des études géotechniques et consulté des entreprises afin de définir la solution la plus adaptée qui ne devra en aucun cas dénaturer le site ou perturber la faune et la flore présents sans pénaliser encore d’avantage les usagers » souligne le Département.

Le Département rappelle que les conditions de circulation actuellement perturbées aux abords du chantier doivent inciter les usagers à la prudence et ne pas s’engager lorsque que le feu est rouge.