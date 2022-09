Ce week-end marque le passage de l’été à l’automne… Venez fêter l’automne au Jardin Botanique (Borély) à Marseille, dansez le tango argentin à Arles, découvrez les métiers d’arts à Aix-en-Provence !

[Culture] Fête de l’autonome au Jardin Botanique de Marseille

Fruit du partenariat entre le Consulat général du Japon et la Ville de Marseille, la Fête de l’automne rassemble chaque année plus de 12.000 visiteurs. Appelée « Akimatsuri », la fête est organisée dans le jardin botanique au parc Borély pour la huitième année. Que vous soyez de simples curieux de la culture japonaise ou de vrais passionnés, cet événement gratuit vaut le détour. Un programme riche vous attend entre concerts, danses, stands de nourriture, initiations aux arts martiaux à la serre tropicale, démonstration de cérémonies du thé… Faites un tour d’horizon (à Marseille) du pays du Levant !

Programme du week-end (Crédit : DR)

Jardin japonais du Parc Borély

48 avenue du Prado, 13008

Entrée libre de 10h à 18h

[Bonnes pratiques] Journée recyclage sur la Canebière

« À partir du 1er octobre 2022, tous les Métropolitains auront les mêmes consignes de tri », informe la Métropole Aix-Marseille sur son site. A cette occasion, l’institution installera un espace Métropole, de 10h à 18h, en bas de la Canebière. Plusieurs animations seront proposées pour inciter chaque habitant à adopter le bon R3FLEXE : réduire, réutiliser, recycler (3 R). Cet espace de sensibilisation « convivial » et « ludique » veut permettre de diminuer la production de déchets et aider les habitants à mieux trier les déchets, en partenariat avec Citeo et Suez.

[Danse] Festival de Tango Argentin à Arles

Dans un tout autre registre, Arles tourne la page des rencontres de la photographie en dansant. Le festival de Tango Argentin « Buenos Arles Tanfo VIII 2022 » commence du 30 septembre jusqu’au 2 octobre pour animer la maison de la vie associative (MDVA). L’orchestre Cuarteto Pichuco et le chanteur Ruben Peloni se représentera le vendredi et samedi soir. Un stage de tango avec les Maestro argentins Emilie et Pablo Tegli est organisé le samedi après-midi. Le lendemain, c’est le chanteur Carlos Rodrigo qui prendra place pour animer la MDVA.

Affiche de l’événement (Crédit : DR)

Réservations obligatoires par téléphone (06.21.88.84.54)

Fondation Luma à Arles : merci Maja Hoffmann et Frank Gehry !



Maison de la Vie Associative (MDVA)

3 Boulevard des Lices

13200 Arles

[Artisanat] Le Salon des Métiers d’Art et d’Excellence à Aix-en-Provence

Créatrices de bijoux, céramistes, artisans savonniers, luthiers, chapelier… C’est la 5e édition du salon des métiers d’Art et d’Excellence au Pavillon Vendôme d’Aix-en-Provence pour valoriser et faire connaître les métiers d’art et d’artisanat. En partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat de la région, c’est l’association régionale des entreprises du patrimoine vivant Sud Paca, créée en 2021, qui organise le salon pour contribuer au rayonnement du patrimoine régional.

Affiche de l’événement (DR)

[Insolite] L'Aéroflorale II atterrit dans le centre d'Aix-en-Provence



Pavillon Vendôme

32 rue Célony 13100 Aix-en-Provence

Entrée libre de 10h00 – 18h00

[Opéra] Macbeth de Giuseppe Verdi à l’Opéra de Marseille

Inspiré de la tragédie shakespearienne, l’opéra « Macbeth » du célèbre compositeur romantique italien Giuseppe Verdi se jouera samedi 1er octobre à 20h30 dans l’écrin de l’Opéra de Marseille. A l’origine jouée sur les planches du Théâtre du Globe à Londres, la pièce s’est transformée… et a été traduite en opéra. Deux mondes, deux ambiances, mais toujours une même histoire en quatre actes. Le spectacle se produira également les 4, 6 et 9 octobre à l’Opéra ! Ne le manquez pas.

Affiche de l’Opéra (Crédit : Ville de Marseille)

[Environnement] Départ du bateau Pastic Odyssey

Le navire « Pastic Odyssey », actuellement amarré dans l’anse du Mucem, s’élancera pour un tour du monde pour protéger l’Océan. Pendant trois ans, l’équipage fera une trentaine d’escales pour trouver des solutions liées au traitement du plastique, rencontrer les entrepreneurs sociaux… Lever des fonds privés pour mener cette expédition a été primordial. Ce sont l’Occitane en Provence (en majorité), le fonds suisse Après demain, le Crédit Agricole Alpes Provence ou la CMA CGM qui ont participé à ces années de recherches. Le bateau, qui devait initialement partir en 2021, a fait face à une avarie. C’est avec un an de retard que les 20 équipiers partiront ce samedi 1er octobre. Bonne chance !

Le navire Plastic Odyssey amaré au Mucem (Crédit : Plastic Odyssey)

Pollution en mer : Plastic Odyssey engage un tour du monde de trois ans