La route de la Gineste (D559) est interdite à la circulation pour tous types de véhicules, deux-roues et vélos compris rappelle le Département des Bouches-du-Rhône dans un communiqué diffusé jeudi 3 août.

A l’origine de cette fermeture : la chute d’un bloc rocheux de plusieurs tonnes sur la route ayant provoqué l’effondrement partiel le vendredi 27 juillet 2023 au matin.

Les services du Département des Bouches-du-Rhône rappellent donc que la circulation entre Marseille et Cassis par cette voie est interdite dans les deux sens sur plus de 6 km.

Route de la Gineste : une reprise envisagée avec une circulation alternée

« Après cet éboulement, la direction des routes du Département des Bouches-du-Rhône a entrepris des travaux de confortement de la falaise, qui présente encore des risques importants de nouvelles chutes de blocs sur la chaussée, pour éviter un nouvel éboulement » souligne le Département qui appelle à la vigilance. Une extrême prudence est donc requise et il est demandé à toutes les personnes souhaitant emprunter la Gineste de respecter les interdictions et les balisages mis en place. »



Les travaux de confortement et de sécurisation de la falaise de la route de la Gineste devraient s’achever dans le courant de la semaine prochaine. Des sondages seront effectués dans la foulée pour confirmer la bonne tenue de la partie de la chaussée qui ne s’est pas effondrée observe le Département. Mais la collectivité se montre très prudente concernant la réouverture de la voie qui permet de rallier la station touristique de Cassis depuis les quartiers sud de Marseille, en profitant un panorama à couper le souffle. « Après la sécurisation du bloc rocheux, si l’état de la route le permet, et si les conditions météo ne contrarient pas le calendrier, une réouverture de la voie, avec mise en place d’une circulation alternée, pourra être envisagée dans le meilleur des cas à la fin de la semaine prochaine (veille du grand week-end du 15 août, NDLR). »

Concernant la réouverture totale de la route, il n’est pas à ce stade possible de donner de délai : « la structure de la chaussée est en effet très ancienne et a été très endommagée par l’évènement.»