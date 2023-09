Aix-Marseille Université a franchi jeudi 28 septembre une étape de plus sur son chemin d’université « socialement engagée.» Ce moment représentatif de son engagement en faveur de l’accessibilité universitaire s’est déroulé sur le campus aixois avec l’inauguration de la salle Snoezelen, un espace spécialement adapté pour les étudiants en situation de handicap.

L’origine de cette salle « le fruit d’une initiative étudiante » observe Eric Berton, le président d’Aix-Marseille université lors de son discours, a été portée par Flora Jouët, étudiante en psychologie à l’université. Le constat était clair : les étudiants en situation de handicap font face à des défis supplémentaires dans leur parcours académique, notamment en ce qui concerne les stimulations sensorielles et les interactions sociales au sein de l’université. Pour Flora, elle-même touchée par plusieurs affections psychologiques, chaque jour était une lutte contre une « surcharge sensorielle », confie-t-elle.

Une salle de repos innovante

Flora propose alors l’idée d’un espace spécialement conçu pour que les étudiants confrontés à des problèmes similaires puissent se ressourcer. À sa grande surprise, l‘université a réagi « rapidement » et avec enthousiasme explique-t-elle.

Financée par la CVEC (Contribution à la vie étudiante et de campus), avec le soutien du bureau de la vie étudiante de l’université, et grâce à un investissement de 3 000 euros (budget initial de 7 000 euros), la salle Snoezelen a été mise à disposition dès janvier 2022. Elle est équipée d’éclairages doux, de sons apaisants et d’une variété de textures tactiles. Le tout est inspiré du concept néerlandais « Snoezelen » issu de « snuffelen » (sentir) et « doezelen » (somnoler).

Cette salle permet aux étudiants de se détendre et de se ressourcer entre leurs cours, elle offre aussi des espaces pour des activités de relaxation et de méditation, dans le but d’aider les étudiants à gérer le stress lié aux exigences académiques.

Eric Berton : favoriser l’inclusion universitaire

Un an après son ouverture, la salle Snoezelen enregistre quotidiennement une dizaine de demandes. « C’est une brique supplémentaire qui vient renforcer notre prise en compte des élèves en situation de handicap visible ou invisible », affirme Eric Berton rappelant qu’au sein de l’académie 2 300 étudiants sont en situation de handicap et bénéficient de l’accompagnement mission handicap, « Il en est de notre responsabilité de promouvoir l’inclusion au sein de notre communauté universitaire » ajoute-il.

27 septembre, Eric Berton, président de Aix-Marseille université, aux côtés de Flora Jouët élève innovatrice de cette idée, inaugurent la salle Snoezelen sur le site Schuman à Aix-en-Provence, (Crédit : Gomet‘)

