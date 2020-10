Share on Facebook

Share on Twitter

L’adjointe aux transports de la Ville de Marseille, Audrey Gatian, a répondu aux questions de Gomet’ vendredi 9 octobre. Un entretien consacré à la stratégie de la nouvelle municipalité en matière de transports. Elle y aborde sans détours les dossiers d’actualité et les relations compliquées avec la Métropole.



Audrey Gatian, 20e adjointe de Michèle Rubirola est en charge de la politique de la ville et des mobilités. Dans le cadre de cette délégation, elle a notamment en charge les transports urbains, les voitures publiques, le vélo, la circulation et les relations avec la Régie des Transports Métropolitains. Résumé en vidéo. Interview complète à suivre tout au long de la semaine.

Propos recueillis par Lena Cardo et Mathieu Marais