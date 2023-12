Auguste Marques, chargé du développement et des relations extérieures pour la MAIF, explique l’engagement de son groupe en tant que gestionnaire et investisseur institutionnel. MAIF, société à mission, se fixe des objectifs en terme de développement durable, pour le climat et la biodiversité. Auguste Marques cite ici en exemple le reversement en 2023 de 10% de ses bénéfices pour des actions très concrètes en faveur de l’environnement.

Interrogé par Julie Rampal-Guiducci, journaliste à Gomet’, sur le plateau des 1ères Rencontres de la finance verte et solidaire, il en appelle aussi à la responsabilité de chaque citoyen et de chaque consommateur : « Ses choix de consommation sont des choix politiques aujourd’hui. Concrètement, selon la manière dont je consomme, cela va définir ma façon d’être et de m’engager pour la planète et pour l’humain. »

Lien utile :

Notre dossier complet consacré à la finance verte et solidaire