Après une première association réussie avec la Caisse régionale du Crédit agricole Pyrénées Gascogne depuis 2018, Tenergie s’associe avec deux autres caisses du Crédit agricole et deux coopératives agricoles : un premier entre la Caisse régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire, la coopérative d’éleveurs Sicarev Coop et le groupe coopératif agricole Eurea, et un second avec le Crédit Agricole Alpes Provence.

Deux nouvelles entreprises, Loire Haute-Loire Énergie et Caapten proposeront des solutions solaires clés en main et en tiers investissement aux agriculteurs, industriels, chefs d’entreprise des départements de la Loire, de la Haute-Loire, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes.

Caapten, un tiers investisseur

Caapten est souscrit à parts égales entre le Crédit Agricole et Tenergie. En tant que tiers-investisseur, il développe et exploite les projets photovoltaïques sur le foncier des clients qui le souhaitent. Ils disposent en contrepartie d’une rémunération compensatrice (soulte, loyer…) ou du financement pour leur compte d’un projet de rénovation ou d’exploitation (construction d’un hangar, désamiantage…). Caapten, qui sera propriétaire des centrales solaires, devient producteur d’énergie décarbonée.

Tenergie développeur et producteur d’énergies renouvelables, basé à Meyreuil, détient et exploite 1500 centrales solaires et parcs éoliens en France, pour une puissance installée de 730 MW. Société à mission depuis 2020, Tenergie s’est fixé pour raison d’être « d’accélérer la transition énergétique pour un monde décarboné, durable et solidaire. »

