Le maire de Fos-sur-Mer, René Raimondi, est intervenu sans langue de bois lors de l’inauguration de la ferme solaire de Total Energies vendredi 2 décembre à Fos-sur-Mer. Devant les promoteurs du projet et de nombreux élus dont le président de la Région Sud, Renaud Muselier, il a fait part de sa préférence pour que le territoire communal accueille des « projets industriels qui créent de l’emploi. »

Le premier magistrat de la ville a une nouvelle fois pris ses distances avec les centrales photovoltaïques : « de tels projets ne sont pas des projets d’innovation industriels. Le photovoltaïque est une activité sans valeur ajoutée et sans main d’oeuvre. Alors que nos fonciers devraient être consacrés à de véritables implantations industrielles à valeur ajoutée, à composantes d’innovation et porteuses d’emploi. » Et d’ajouter encore : « dans cette logique un maillon fait défaut. les panneaux photovoltaïques pourraient être fabriqués en France, à Fos-sur-Mer ce qui donnerait selon lui plus de sens à la filière et la démarche du jour. »

Enfouir les lignes à haute tension pour sauver les flamants rose des salins de Fos

Ce « petit clin d’oeil » à l’Etat de René Raimondi ne passe pas inaperçu lors de la cérémonie mais ne suffit pas à casser l’ambiance. D’autant que le maire de Fos-sur-Mer, qui a repris son mandat en septembre dernier à la suite du décès prématuré du maire Jean Hetsch à qui il avait cédé l’écharpe en 2018, lance des pistes pour l’avenir, notamment sur l’utilisation des fonds de compensation ERC (Eviter Réduire Compenser) mobilisés par les industriels pour compenser leur impact carbone. Son idée : la création d’un fonds territorial pour réserver les fonds de compensation à des actions de porteurs de projets locaux. Un exemple ? « Cela pourrait être concerner le financement de l’enfouissement des lignes à très haute tension qui défigure le sud de la ville et traverse les salins de Fos qui sont classés, tuant chaque année des dizaines de flamants roses. »

Les salins de Fos (archives Gomet’)

René Raimondi poursuit : « Il s’agirait d’une petite révolution qui simplifierait tout à la fois la vie des industriels et changerait vraiment la donne d’un point de vue environnemental. A nos places respectives nous devons être inventifs et responsables. Nous devons dépasser les considérations de court terme; et pensez ensemble l’industrie de demain, le territoire de demain. » Et de conclure : « je serai à vos côtés pour soutenir ces nouvelles initiatives. » Le représentant de l’Etat, Régis Passerieux, qui prépare le Lab territorial qui vise à accompagner la transformation industrielle du territoire, était justement présent sur place pour écouter la proposition de René Raimondi.

Le sous-préfet d’Istres Régis Passerieux (à gauche) avec le maire de Fos-sur-Mer René Raimondi vendredi 2 décembre 2022 à la Feuillane (Crédit Gomet’/JFE).

