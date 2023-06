Et su la révolution de la décarbonation faisait éclore sur le territoire de nouveaux fleurons industriels en Provence ? La filière industrielle automobile n’est pas très développée ici contrairement à d’autres régions françaises mais des PME innovent et pourraient, à la faveur d’accords ou de soutiens grandir rapidement. C’est le cas de Solution F basée à Venelles. La société, créée en 1985, emploie 25 personnes. Elle a été créée en 1985 et fut reprise en juillet 2022 par le groupe Green Corp Konnection (GCK) situé à Lempdes près de Clermont-Ferrand.

Son dispositif Twin-E permettant de transformer un véhicule thermique en hybride rechargeable en quelques heures chez un professionnel. Le produit a été mis en lumière jeudi 1er juin sur le site de Solution F, en présence du ministre de l’Industrie Roland Lescure, l’ex-ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili et de nombreux élus locaux . Une occasion de révéler la bonne nouvelle. « L’Etat a déjà assuré le cadre réglementaire pour homologuer ce dispositif ce qui souligne les avantages techniques, écologiques, économiques et sociaux très importants » annonce un porte-parole de la société.

Eric Boudot, le PDG de GCK, accueille le ministre Roland Lescure et les élus à Solution F à Venelles (Crédit DR)

Green Corp Konnection (GCK) accueillait jeudi 1er juin le ministre de l’Industrie Roland Lescure sur le site de Solution F sur la zone d’actiovités de Venelles (13). “Dans le cadre des objectifs du Gouvernement en faveur de la décarbonation des transports, cette visite est l’occasion pour Eric Boudot, PDG de GCK, de présenter Twin-E, une solution technologique et industrielle innovante de rétrofit hybride rechargeable développée par Solution F.

Twin-E, un dispositif polyvalent et simple d’installation installé « en moins d’une journée

L’installation de la solution technologique et industrielle innovante de rétrofit hybride rechargeable développée par Solution F consiste à intégrer un moteur électrique couplé à un train épicycloïdal, ce dernier prenant la place de la boite de vitesse. Avec l’ajout d’une batterie placée dans le fond plat du coffre, cette transformation n’est que très peu intrusive dans l’architecture du véhicule existant. « Avec Twin-E, le véhicule peut rouler jusqu’à 70 km en mode 100% électrique et se recharge comme un véhicule hybride plug-in grâce à une prise de recharge et à un chargeur embarqué. Simple d’utilisation et compatible avec la majorité des véhicules urbains, qu’ils soient légers ou utilitaires, Twin-E permet de transformer une voiture thermique en véhicule hybride rechargeable en moins d’une journée chez un installateur partenaire qualifié » affirme GCK.

Credit Solution F

Twin-E se veut ainsi « plus abordable que l’achat d’un véhicule électrique neuf (à minima 3 fois moins cher) ou qu’un véhicule rétrofité en 100% électrique (à minima 2 fois moins cher). » Et très respectueux des normes environnementales, notamment dans les zones à faibles émissions (ZFE). En effet, les véhicules convertis bénéficient du Crit’Air 1. L’implémentation de Twin-E sera donc soutenue par l’État à travers un dispositif d’aides financières, sur le modèle du bonus écologique, dont les montants restent à arbitrer.

Le développement de nouvelles générations de moteurs électriques et la conversion à l’hydrogène



GCK Implanté en Savoie et dans le Puy-de-Dôme, Green Corp Konnection (GCK) est un groupe formé de sociétés industrielles proposant des solutions technologiques pour accélérer la décarbonation des transports grâce notamment à l’hydrogène. Solution F fondée en 1985, est depuis plus de 35 ans une des références en France en termes d’ingénierie automobile de compétition et de série. Au cours de sa riche histoire, l’entreprise s’est aussi spécialisée dans les systèmes de propulsion et la fabrication de moteurs avec une orientation marquée vers l’hybridation aussi bien pour l’automobile que pour l’aéronautique. En juillet 2022, GCK a repris cette entreprise reconnue pour la redynamiser et lui confier le développement de nouvelles générations de moteurs électriques et la conversion à l’hydrogène de moteurs thermiques. GCK, selon des chiffres fournis par la société a réalisé 20 millions de chiffre d’affaires en 2022, et projette le double en 2023. Le groupe consolidé en 2020 par l’entrepreneur savoyard Guerlain Chicherit et l’industriel clermontois Éric Boudot emploit plus de 170 collaborateurs et a son siège en Région Auvergne Rhône Alpes à Lempdes en Savoie. Eric Boudot est devenu seul PDG en 2022 et GCK a annoncé l’arrivée d’Aminvest, la société d’investissement d’Amaury Mulliez, à son capital.