« À la vie, à la mort » est le titre de la série documentaire qui retrace dans un mélange d’interviews inédites, d’images d’archives et de matériel exclusif le parcours du rappeur Soprano, depuis son enfance dans les quartiers Nord de Marseille dans les années 80 jusqu’à l’enregistrement de son dernier album « Chasseur d’étoiles ». La série de six épisodes de 45 minutes consacrée à Soprano sera disponible à partir du 15 juin 2022 sur la chaîne Disney plus. Mais mardi 7 juin, au cinéma CGR à Vitrolles quelques jeunes de la région ont eu le privilège de découvrir le premier épisode avant tout le monde et à titre gratuit. Soprano lui-même était présente avec son équipe d’Only Pro.

Matéo (gauche) et Djalal (au mileu) de l’équipe d’Only Pro ont accompagné de Soprano à Vitrolles

L’association Mars Connexion – Crée ta chance est à la base de cet événement et poursuit un objectif clair : créer la rencontre entre la jeunesse et l’entreprise grâce au hip hop. « Les stars du hip hop ont le pouvoir d’intéresser les jeunes à l’entreprise » est le credo de l’association, car des artistes comme Soprano ou Jul sont bien plus que des personnalités connues de la culture musiclae. Ce sont des messagers identifiés et respectés par les jeunes mais aussi des modèles d’épanouissement personnel, qui alimentent des écosystèmes entiers autour de leurs créations artistiques.

En revanche, pour avoir sa place au concert de Soprano, pour l’avant-première de la série mais aussi pour le concert de Soprano le 19 juin, les jeunes entre 17 et 30 ans s’engagent à participer à un séminaire organisé par Citizen Campus et consacré à l’engagement local. Pour le sourcing des jeunes, Mars Connexion à travaillé avec plusieurs acteurs locaux comme l’association Les Déterminés, qui aide à développer l’initiative et l’entrepreneuriat en banlieue. On va suivre. Go !

"La preuve que tout est possible, quand on y croit" dit @Sopranopsy4 lors de l’avant-première de son documentaire "À la vie, à la mort" au CGR #Vitrolles. L’occasion pour différentes associations de faire découvrir l'entrepreneuriat à leur jeune public. @LesDetermines pic.twitter.com/qDz4g9N3uS — Gomet' (@Gometmedia) June 8, 2022

