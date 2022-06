Le glas de « Plus belle la vie » a sonné. La série phare de la chaîne France 3 s’achèvera le 18 novembre 2022 à Marseille comme le précise France télévisions dans un communiqué publié le 5 mai. Le groupe d’audiovisuel public se félicite de tout le chemin parcouru. « Ce feuilleton, pionnier et emblématique, est devenu la série française quotidienne la plus longue de l’histoire » peut-on lire. Après 18 saisons et 4 550 épisodes tournés dans les studios de la Belle de Mai (3e arrondissement), la fin du programme s’accompagne néanmoins d’une incertitude pour les 600 emplois directs et indirects générés par 18 ans d’activité soutenue.

Contactée par Gomet’, une salariée de Newen studios témoignait en février dernier que l’arrêt du programme « serait une catastrophe pour Marseille » pour les « 400 intermittents du spectacle équivalent temps plein » embauchés au fils des années. L’activité de « Plus belle la vie » a permis la création d’un écosystème de « techniciens de qualité qui ont quitté Paris pour venir s’installer à Marseille ».

A cette même période, France télévisions évoquait la dure concurrence face aux audiences captées par deux séries télévisées du même acabit « Demain nous appartient » tournée à Sète (TF1) et « Un si grand soleil » à Montpellier (France 2). Sur la saison 2021-2022, la série marseillaise a enregistré 2,7 millions de téléspectateurs en moyenne contre 7 millions à son lancement dans les années 2000. Une chute des audiences visible, accentuée par l’avènement des plateformes de streaming Netflix, Amazon Prime et Disney + qui contribuent au changement des modes de consommation des séries. Par conséquent, France télévisions argumente sur un nécessaire « renouvellement de l’offre créative ».

Une « tristesse » inévitable des équipes

Si l’arrêt de « Plus belle la vie » était attendu, rien n’empêche la tristesse des intermittents qui travaillaient (pour certains) depuis 2004 à la fabrication du programme. Marc Barbault, l’un des directeurs de production du feuilleton qui fermera les studios en septembre, confie son sentiment à Gomet’ : « Les équipes sont tristes car beaucoup de liens affectifs ont été tissés. Les équipes se connaissent tellement qu’elles avaient créé leur univers familial. Pour certains ça va être très dur… » Malgré la déception, le producteur témoigne de la « grande fierté » partagée par les équipes pour voir participé à cette aventure.

Barbara dans le dernier épisode (S 18 du 8 juin 2022)

Le nombre d’emplois impacté s’explique par une série « réalisée en boucle fermée, selon le producteur, Tout est fait à la Belle de mai, du tournage à la post-production ». Néanmoins, pour limiter les pertes d’emplois, France télévisions promet « le début d’une nouvelle histoire avec Marseille et sa Région ».

France Télévisions veut continuer à Marseille

La télévision de service public garantit son engagement par « un nouveau pacte créatif à Marseille, dans la prolongation du plan France 2030 ». Ce plan du gouvernement, chiffré à 54 milliards d’euros pour les investissements d’avenir, flèche un milliard d’euros pour développer les industries créatives et tenter de faire de la France le leader européen des tournages et de la production numérique. « Ce nouveau pacte doit se traduire par le tournage de nouvelles séries originales, qui permettront d’irriguer la fiction de France Télévisions de nouveaux contenus à destination de toutes les générations » précise le groupe.

Marc Barbault confirme la promesse de France Télévisions : « Ils ont mandaté une personne pour faire un lien avec les productions supplémentaires injectées sur Marseille. Je sais déjà qu’il va y avoir le tournage de deux unitaires de la série Candice Renoir. France TV va également mettre en place une mini-série de six épisodes de 52 minutes et une autre production de deux unitaires » selon les informations du directeur de production.

Cependant, ces prochains tournages « n’auront pas lieu dans les studios de la Belle de Mai » précise Marc Barbault qui se questionne sur l’avenir du pôle média. Les studios de 3 000 m2 consacrent en effet « la majorité de leur activité à Plus Belle la vie ».

Et le pôle média de la Belle de mai ?

Newen, la société de production propriété du groupe TF1, va récupérer les droits de Plus belle la vie fin d’année 2022. « Est-ce qu’ils vont décliner la série et en faire des ponctuellement ? Je crois que c’est à l’étude. On sent que Newen n’a pas envie de lâcher le morceau » confie Marc Barbault. Pour le professionnel, la question est aussi le devenir des décors très particuliers de la série comme la place du Mistral, le commissariat ou les décors tournants.

Selon Laurent Lhardit, l’adjoint à l’économie de la ville de Marseille, Newen et France télévisions ont annoncé « un plan de retour à un an » de la série. Mais pour l’élu chargé de conserver les emplois, « Les techniciens et comédiens ne peuvent pas attendre un an pour retrouver du travail. Notre crainte c’est de les voir partir de Marseille pour Sète, Montpellier ou ailleurs… » s’inquiète-t-il.

Comme l’adjoint nous l’affirmait en mars dernier, les studios du pôle média sont actuellement en cours d’adaptation aux normes ERP (établissements recevant du public) pour accueillir des organismes de formation. Le coût des travaux, évalué entre cinq et sept millions d’euros, sera inclus dans le volet industries créatives du plan Marseille en Grand voulu par Emmanuel Macron. Or, si la Ville de Marseille ambitionne que le Pôle média devienne « le vaisseau amiral des industries créatives dans le Sud », sa priorité est d’abord de conserver les 1 000 emplois qu’il génère.

