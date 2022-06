Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

CVE vient d’adopter le statut d'entreprise à mission. L’entreprise, producteur indépendant d'énergies renouvelables s’engage « à générer un impact environnemental, humain et social positif et significatif à travers l'ensemble de ses activités ». Le groupe a notamment déjà mis en œuvre une « Charte achats responsables », engageant ses partenaires fournisseurs et signé, dès juillet 2021 un contrat-cadre avec la Fondation les apprentis d'Auteuil,…