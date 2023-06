Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille, en partenariat avec Gomet’, donne la parole à Sébastien Magnan. Le président de Sauvage Méditerranée (Aix) revient sur les dernières actualités de cette association de protection de l’environnement.

Les produits proposés par la marque Sauvage sont éco-conçus à partir de plastiques marins, de filets de pêche, ou de de déchets sauvages terrestres dans son atelier aixois, et incitent à un comportement responsable dans un objectif de lutte contre la plastification massive de la mer Méditerranée.

La vente des produits Sauvage permet de financer les opérations de collecte de déchets, effectuées en mer et sur terre, régulièrement organisées par les associations locales de protection de l’environnement. L’entretien est animé par Sophie Hébrard de BFM Marseille et Rémi Liogier de Gomet’.

Kif l’apéro responsable et marseillais

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de l’opération de nettoyage organisée à Marseille par l’association Swim for change. Près de 1500 bénévoles ont ramassés samedi dernier 450 000 mégots dans les différents quartiers de la cité phocéenne.



En fin d’émission, Rémi Liogier présente Kif, une marque marseillaise dédiée à l’apéro et au pique-nique “zéro déchet” à emporter. La boutique responsable située dans le centre-ville de Marseille fait la part belle aux produits locaux et aux circuits courts.

