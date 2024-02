C’est une annonce surprise mais qui concerne les dizaines de milliers d’usagers des autoroutes métropolitaines que sont l’A7, l’A50 et l’A55.

Un abaissement des vitesses limites autorisées sera mis en œuvre, annonce la préfecture des Bouches-du-Rhône, jeudi 8 février 2024, dans dix jours, à compter du lundi 19 février 2024, sur les axes suivants :

• A7 (section nord entre les Pennes-Mirabeau et Rognac) : abaissement de 110 km/h à 90km/h

• A55 de l’échangeur avec l’A7 jusqu’au tunnel des 13 vents : abaissement de 110 km/h à 90km/h

• A7 – section terminale après l’échangeur avec l’A507 (A7/L2) : abaissement de 90 km/h à 70km/h

• A 50 – section terminale après l’échangeur avec l’A507 (A50/L2) : abaissement de 90 km/h à 70km/h





« La mise en œuvre progressive de ces abaissements de vitesse – sur la semaine du 19 au 23 février – permettra de remplacer progressivement la signalisation existante. L’ensemble des nouvelles limitations sera effectif le vendredi 23 février 2023 » précise la préfecture jeudi 8 février en fournissant des cartes des changements prévus.

La Direction interdépartementale des routes Méditerranée (Dirmed) rappelle aux usagers de la route la vigilance à avoir dans les zones de chantiers et notamment l’attention à porter aux personnels travaillant sur les routes et autoroutes, et la nécessité de respecter le corridor de sécurité. Pour information ces abaissements de vitesses limites autorisées ont été arrêtés en concertation avec la Métropole Aix-Marseille-Provence et s’inscrivent dans les politiques métropolitaines en faveur de la mobilité.

Des zones particulièrement accidentogènes

« Elles permettent de réduire l’impact de la circulation routière sur la qualité de l’air ainsi que les nuisances sonores, mais aussi d’harmoniser les vitesses au niveau des voies réservées aux transports en commun. Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la qualité de l’air sera réalisée par Atmosud. observe encore la préfecture » qui espère que la réduction des vitesses permettra par ailleurs de réduire la gravité des accidents.

Selon l’autorité, « la vitesse est la première cause de mortalité routière (27% des morts sur les routes), et, parmi les zones les plus accidentogènes des Bouches-du-Rhône (dites « zones d’accumulation d’accidents »), cinq se situent sur les autoroutes dont les vitesses limites sont abaissées.»

La préfecture ne précise pas si ces mesures seront accompagnées de la mise en place de contrôle de vitesse, fixes ou mobiles, supplémentaires. Levez le pied !

