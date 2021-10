Share on Facebook

Les candidats au rachat des 89% détenus par le Groupe Bernard Tapie dans le quotidien régional La Provence ont jusqu’au 30 novembre pour déposer leur offre de rachat du quotidien régional, a confié mardi 26 octobre à Gomet’ Jean-Christophe Serfati, le PDG de La Provence. Une information confirmée quelques heures heures plus tard par un communiqué du liquidateur judiciaire transmis à l’Agence France Presse.

« Les candidats repreneurs devront déposer sous pli fermé, au plus tard le 30 novembre 2021, au greffe du tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis), une offre d’acquisition de la totalité de cette participation », soit 89% des parts de La Provence indique l’étude du liquidateur Xavier Brouard dans le communiqué cité par l’AFP.



Deux groupes ont déjà manifesté leur intérêt : celui de l’homme d’affaires Xavier Niel (Iliad) qui détient déjà dans la région, à travers la holding NJJ, le groupe Nice Matin. Autre candidat : l’armateur CMA CGM dirigé par Rodolphe Saadé et dont le siège est basé à Marseille. Malgré la taille mondial de son groupe et la puissance financière, CMA CGM apparaît dans le dossier comme le challenger.

Rachat de La Provence : une longueur d’avance pour Niel

« NJJ a clairement une longueur d’avance, d’autant qu’un pacte d’actionnaires passé avec GBT (Groupe Bernard Tapie, NDLR) lui accorde une préférence » observe les représentants du syndicat des journalistes SNJ à la suite du conseil social d’entreprise extraordinaire qui s’est tenu mercredi 21 octobre à la demande de l’administrateur judiciaire Frédéric Avazeri. Pour le SNJ « il faudrait une offre nettement supérieure » à celle de Xavier Niel pour que ce dernier ne remporte pas la bataille. En tout état de cause, l’opération en cours déclenche une nouvelle clause de cession pour la rédaction de La Provence. En cas de changement d’actionnaire majoritaire, elle permet aux journalistes qui le souhaitent de bénéficier d’indemnités de départ fixées dans leur convention collective.

Jean-Christophe Serfati estime que le processus de vente pourrait être rapide et évoque un délai d’un à deux mois pour l’examen des offres par le liquidateur judiciaire du groupe de Bernard Tapie décédé début octobre. Un horizon dont se félicitent les représentants SNJ : « après de longues années d’incertitude, la situation devrait se décanter d’ici la fin 2021. »

