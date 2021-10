La cinquième édition du salon du voyage d’affaires s’est tenue jeudi 22 octobre à l’hôtel Renaissance d’Aix-en-Provence. Une satisfaction pour Philippe Korcia, directeur général du groupe Voyages Eurafrique, organisateur du salon. «Après un an d’absence, nous nous sommes dit que c’était la bonne année pour repartir, d’autant qu’il y avait une forte demande de nos clients de pouvoir rencontrer nos fournisseurs : compagnies aériennes, hôtelières, location de voitures … », explique-t-il au micro de Gomet’ (voir son interview vidéo ci-dessus). Souvent présenté sous sa casquette de président du syndicat des patrons Upe 13, Philippe Korcia est aussi à la tête du leader régional du voyage d’affaires, fondé il y a 60 ans, et dirigé avant lui par son père Jean Korcia. Le siège est situé à Aix-en-Provence, mais la société est également présente au sein de huit agences dans le Sud, notamment à Cagnes-sur-mer, à Aix-les-Milles, ou encore à Aubagne.

Voyages Eurafrique a récemment signé un contrat de partenariat avec le leader européen des réservations en ligne Amadeus. « Nous avons développé un outil qui s’appelle le Cyctric qui permet à nos clients de réserver leurs billets sans passer par une agence de voyage, via le site internet ou une application. Cela correspond pour eux à une diminution des coûts et à une augmentation de leur productivité», se réjouit Philippe Korcia. L’outil Amadeus Cyctric Travel & Expense a en effet pour but de « réduire le risque d’erreurs, de fraude» en réduisant la saisie manuelle et en synchronisant toutes les informations nécessaires au voyageur.

Tourisme d’affaires : « La façon de voyager a changé »

Malgré son ampleur, le groupe a aussi subi les conséquences de la pandémie de covid-19 : « En 2019, nous avions un chiffre d’affaires à 70 millions d’euros. Ce montant a diminué de 75% avec la crise. Aujourd’hui, la reprise est réelle, mais nous parvenons à peine à faire 50% du chiffre d’affaires de 2019, soit environ 30 millions d’euros », confie Philippe Korcia.

Le directeur de Voyages Eurafrique reste prudent face à la perspective de reprise : « La situation a changé, certains pays ont leurs frontières toujours fermées comme les Etats-Unis, qui sont une de nos destinations importantes et ne rouvriront pas avant le 8 novembre, ou encore l’Asie». Mais surtout, le voyage d’affaires risque bien de ne plus jamais être le même, souligne Philippe Korcia : « La façon de voyager a changé : les entreprises privilégient la visio en interne et réservent les voyages pour rencontrer leurs clients. Il y a donc une perte de chiffre d’affaires sur les réunions internes, qui devraient baisser d’environ 15 à 20% ». Le chef d’entreprise prédit un retour à la normale « d’ici 2023, s’il n’y a plus de covid-19 et de fermetures de frontières ». En 2020, le tourisme d’affaires avait pâti de la crise et des confinements successifs avec une perte estimée entre 63 et 72% selon le baromètre Epsa-IFTM.

