Après l’annonce en primeur d’Yvon Berland mercredi 29 janvier, la ministre de la santé, Agnes Buzyn, confirme la validation du projet de modernisation immobilière des hôpitaux marseillais. « La ministre annonce une aide nationale de 168 millions d’euros afin de sécuriser le financement de l’opération. Cette aide représente 50 % du coût du projet soit un engagement de soutien particulièrement fort de la part de l’Etat qui témoigne de la confiance placée dans l’AP-HM et ses équipes », précise un communiqué du ministère.

La moitié restante doit être en partie financée par les collectivités. La Région Sud annonce un soutien de 31 millions d’euros. Martine Vassal, présidente de la Métropole et du Département avait mentionné en juillet dernier une aide de 74 millions d’euros au total pour les deux collectivités et la Ville de Marseille doit également participer. Elle « prendra évidemment toute sa place aux côtés des autres collectivités pour contribuer à ce projet exceptionnel, comme elle s’y est engagée depuis longtemps dans le cadre des travaux du Copermo », a commenté le maire Jean-Claude Gaudin dans la soirée sans préciser le montant de son aide. Le directeur de l’AP-HM, Jean-Olivier Arnaud, avait également évoqué la possibilité de compléter l’enveloppe par de la dette en propre. Le tout devant arriver à 337 millions d’euros.

AP-HM : 90% de neuf à l’hôpital Nord et à La Timone

La validation du projet de modernisation de l’AP-HM est intervenue mardi 28 janvier lors d’un comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (Copermo) réuni en séance plénière « à la suite à la contre-expertise indépendante menée par le Secrétariat général pour l’investissement », précise le ministère de la santé. Ce dernier revient également sur le contenu exact du chantier avec la rénovation de La Timone qui accueillera d’ici 2027 une nouvelle maternité de niveau 3 et un bâtiment dédié au Samu-Smur. L’hôpital Nord bénéficiera pour sa part d’une mise en sécurité, de la restructuration de l’immeuble principal et de l’extension de la réanimation. « A l’issue du projet, 90% des surfaces dédiées à l’hospitalisation et aux activités ambulatoires seront neuves sur les sites de la Timone et Nord », assure le ministère.



Parallèlement, l’AP-HM bénéficie dès ce mois de janvier, dans le cadre des mesures « Investir pour l’hôpital », de 2,2 millions d’euros d’aides nationales à l’investissement pour acheter sans attendre le matériel indispensable au travail des soignants et à l’amélioration de leur quotidien.

Renaud Muselier remercie Yvon Berland pour son rôle « décisif »

Dans la foulée de la confirmation du ministère, le président de Région, Renaud Muselier, a également réagi dans un communiqué : « C’est une décision historique et positive pour tous les habitants de la région, puisque les hôpitaux de Marseille sont utiles pour tout notre territoire ! Je tiens à remercier la ministre de la santé, Madame Agnès Buzyn, pour ce choix décisif en faveur de l’offre de soins en Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Il salue également le travail du candidat de La République en Marche, Yvon Berland : « En tant qu’ancien président d’Aix-Marseille Université, ancien Doyen de la Faculté de médecine et proche du gouvernement, il aura été décisif et je veux l’en remercier », écrit Renaud Muselier.

Liens utiles :

> AP-HM : Yvon Berland annonce une enveloppe de 337 millions d’euros pour la rénovation

> AP-HM : Agnès Buzyn attend les conclusions du Copermo en janvier

Gomet’