Face au Rassemblement National, Michèle Rubirola et Le Printemps Marseillais appellent, dans un communiqué diffusé samedi 18 janvier « toutes les forces de progrès et républicaines qui partagent [nos] valeurs à se réunir dans les 13e et 14e arrondissements et entraîner une dynamique de rassemblement progressiste dans toute la ville.» L’objectif clairement affiché est de faire barrage au Rassemblement national



« Aujourd’hui, nous devons nous rendre à l’évidence. En France, et particulièrement à Marseille, le Rassemblement National n’est plus l’épouvantail que nous pouvons agiter face à la précarité et la violence sociale qui opposent les Marseillais les uns aux autres. C’est la réalité que subissent les 156 000 habitants des 13e et 14e arrondissements de Marseille, dont un trop grand nombre a perdu confiance et ne se présente plus aux urnes. »

Printemps Marseillais : réunion mardi

Ainsi le Printemps Marseillais estime de sa « responsabilité d’engager toutes [nos] forces pour rendre l’espoir à ces milliers de Marseillais qui ne souhaitent qu’une chose, que leur quotidien change et que nous répondions à leurs attentes. Pour eux, nous devons créer les conditions pour gagner l’élection municipale les 15 et 22 mars prochain. »

Michèle Rubirola, tête de liste du Printemps Marseillais, invite toutes les forces qui veulent le changement à Marseille, à une réunion mardi pour préparer la victoire de la gauche, des écologistes et des citoyens dans les 13e et 14e arrondissements. Sébastien Barles, la tête de liste d’EELV avait lui aussi appelé, dès jeudi dans nos colonnes, au rassemblement dans le 13-14.