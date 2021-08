L’épidémie de Covid-19 a frappé l’économie régionale et les derniers chiffres sur les opérations de levées de fonds dans la Métropole en témoignent. En 2020, le montant levé par les entreprises baisse de 40% mais les investisseurs restent confiants pour une reprise rapide des opérations.

Cela fait maintenant plus d’un an que le monde est traversé par l’une des plus grosses crises jamais connues avec l’épidémie planétaire de Covid-19. Si les Etats se mobilisent pour soutenir à bout de bras les entreprises face au virus, les sociétés de capital-investissement tentent également de garder le cap en continuant d’injecter du cash dans les sociétés les plus prometteuses. Force est de constater cependant que les investissements n’échappent pas à la morosité ambiante avec une baisse du nombre et du montant des opérations.

Une baisse de 40% sur un an

Pour ce nouveau baromètre, Gomet’ a recensé l’ensemble des opérations de levées de fonds dans la métropole Aix-Marseille (voir pages 10 et 11) communiquées par les entreprises et les fonds d’investissement sur l’année 2020. Le constat est sans appel : le montant total baisse de 40% comparé à l’année précédente. Au final, les sociétés métropolitaines ont levé 228 millions d’euros l’an dernier contre 379 millions d’euros en 2019. Le nombre d’opérations est également inférieur avec 25 tours de table contre 31 un an auparavant (-20%). Cette baisse s’explique notamment par le trou d’air provoqué par le confinement mondial décrété en mars 2020, notre baromètre n’enregistrant qu’une seule opération communiquée entre mars et juin contre quatre sur la même période en 2019. Cependant, les opérations ont repris par la suite et la résilience des investisseurs comme des entreprises a permis au secteur de limiter la casse.

Les investisseurs soulignent la résilience de la région

Ce phénomène est national. Dans sa dernière étude sur l’activité du capital-investissement en 2020, France Invest relève une baisse global des montants investis l’an dernier : 17,8 milliards d’euros contre19,3 milliards en 2019. Le nombre d’opérations est également en baisse passant de 2 027 à 2 314. La baisse de l’enveloppe de 8% dans le pays reste cependant bien plus modérée qu’au niveau de la métropole d’Aix-Marseille (40%). Ce décalage s’explique notamment par une augmentation des très gros tickets sur des opérations parisiennes. En outre, France Invest prend également en compte les investissements dans les sociétés étrangères même si ces dernières ne représente qu’un quart des opérations. De l’avis des principaux investisseurs de la région, la métropole s’en sort plutôt bien malgré la situation. « On a vraiment réussi à maintenir l’activité grâce à l’effort de tout l’écosystème », affirme Pierre Joubert, le directeur général de Région Sud Investissement. Même chose du côté du Crédit Agricole : « Il y a eu des reports, c’est indéniable mais les opérations ont rapidement repris une fois la stupéfaction passée», indique Damien Ailleret, le directeur entreprises et banque privée du Crédit Agricole Alpes Provence. Cette résilience ne se retrouve pas forcément dans notre baromètre mais cela peut s’expliquer aussi par le décalage entre la communication officielle de clôture des opérations qui arrive quelques semaines, voir quelques mois après les signatures à date enregistrées par les fonds. Résultats, le début d’année 2021 selon nos chiffres semblent partir sur des chapeaux de roues. En six mois, une vingtaine d’opérations ont déjà été annoncées sur le territoire métropolitain. Un démarrage record qui laisse espérer un rattrapage cette année.