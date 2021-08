Quel meilleur lieu que l’Orange Vélodrome pour inciter les Marseillais à apprendre ? L’Olympique de Marseille, Orange et Synergie Family reconduisent l’Orange Vélodrome School (l’OV School) du 12 juillet au 6 août, qui propose aux Marseillais de 8 à 14 ans, qui ne partent pas en vacances l’été, un stage d’une semaine pour apprendre en s’amusant.

« Orange nous appelle 15 jours avant l’été pour mettre en place ce projet » raconte Laurent Choukroun, le directeur général de Synergie Family, start-up spécialiste de l’innovation pédagogique, qui image son entreprise comme « un connecteur entre le monde économique et les citoyens. » La réactivité des trois partenaires et le cofinancement ont permis de rendre possible le projet : Synergie Family prend en charge le programme pédagogique, Orange met à disposition les infrastructures, les moyens de transports et l’Olympique de Marseille organise les entraînements dans l’enceinte du stade. En 2020, une centaine de jeunes ont été accueillis par le programme, qui compte, cette année encore « révéler les talents » selon la formule chère à Laurent Choukroun.

Apprendre l’histoire, le codage, le théâtre… en jouant

Pas de cahier de vacances ni de bachotage. Les mots d’ordre sont le jeu et l’amusement. Différents ateliers sont proposés aux enfants pour consolider leurs connaissances théoriques : des contenus holographiques développés par Kidaia pour les mathématiques ou le programme « Voyageurs du temps » pour l’histoire. Synergie Family a également mis un point d’honneur à faire découvrir aux enfants les compétences nécessaires pour intégrer le monde économique de demain.

« Le monde économique est à l’initiative de beaux projets à impact » Laurent Choukroun

Au programme, les enfants peuvent comprendre les bases du codage avec l’activité « Super codeurs » ou la robotique avec la start-up Crocos Go Digital. Pour développer leurs talents personnels, ils pourront également s’essayer au théâtre et participer aux ateliers d’e-sport avec le club marseillais MCES. Chaque semaine est aussi marquée par des rencontres inédites, des entraînements sur l’OM Campus, la découverte des métiers du stade avec une visite inédite et privée de l’Orange Vélodrome.

« Nous voyons de plus en plus le monde économique prendre l’initiative dans de beaux projets à impact au service de l’intérêt général. Nous aidons ces acteurs à déployer certaines de nos innovations mais surtout à les rendre accessibles au public du territoire qui en a le plus besoin » observe Laurent Choukroun. La concrétisation du projet d’Orange, qui s’entoure d’autres expertises et de partenaires compétents sur le sujet et sur le territoire, peut donc servir de modèle pour inciter d’autres entreprises locales à porter des projets de mécénat collectivement.

