Share on Facebook

Share on Twitter

Les présidents se suivent et l’optimisme économique est toujours de rigueur à la Tour Méditerranée à Marseille, siège du Conseil de l’ordre des experts-comptables. Dans la droite ligne de sa prédécesseure, Colette Weizman, Nicolas Férand, a révélé des données chiffrées positives du baromètre des TPE et PME pour le premier trimestre 2023.

Les statistiques proviennent rappelons-le, de la remontée des données sociales des experts-comptables, une base construite à partir des télédéclarations sociales et fiscales (déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA). Les TPE PME de la région enregistrent un 9e trimestre consécutif de croissance, avec une hausse de 2,6 % par rapport à l’an dernier, un peu en dessous de la moyenne nationale et avec un ralentissement par rapport à la fin 2022.

Les données ne sont pas uniformes par exemple, les pharmacies enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires de 7,5 % au 1er trimestre 2023 comparé au 1er trimestre 2022, mais les activités vétérinaires connaissent une hausse de 2,9 % au 1er trimestre 2023 sur un marché en croissance (un foyer français sur trois a adopté un animal de compagnie)

Le tourisme repart à + 8,7 %

Les structures de l’hébergement et restauration enregistrent une hausse de leur chiffre d’affaires de 8,7 % par rapport au 1er trimestre 2022. La restauration traditionnelle retrouve aussi des couleurs à + 8,9 % par rapport au 1er trimestre 2022. Une reprise d’après covid fragile avec la crise inflationniste et les difficultés de recrutement qui pourraient entraîner une dégradation de la qualité et des pressions sur les salaires.

« Si l’activité des TPE PME de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ralentit de manière très disparate selon les départements et les secteurs, note Nicolas Férand, président du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables, il convient de rester optimiste pour 2023. La prudence reste de mise mais l’arrivée de la saison estivale et de la Coupe du monde de rugby en septembre devraient générer de belles retombées économiques pour notre région et ses entreprises. »

La construction digère la, hausse des matières premières et de l’énergie

Au 1er trimestre 2023, les TPE PME de la construction observent un ralentissement de la hausse des coûts de production alimentée en 2021 et 2022 par la flambée des prix des matériaux et de l’énergie. Mais les prix devraient se stabiliser à un niveau élevé́ sur du fait de la hausse des salaires. Le logement neuf semble, se dégrader avec une forte réduction des permis de construction et un début de baisse pour les mises en chantier.

La construction enregistre une hausse de chiffre d’affaires de 5,2 % par rapport au 1er trimestre 2022. La maçonnerie conserve une croissance positive de 3,5 %

À noter le dynamisme du marché́ des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation qui connaît une croissance de 11,1 % par rapport au 1er trimestre 2022.

Nicolas Férand, président du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables PACA © Apothéloz

Congrès les 11 et 12 juillet prochains

Enfin, les chiffres de défaillances d’entreprises relevés par Nicolas Férand au tribunal de commerce de Marseille ne confirment ni catastrophe, ni mur de la dette comme l’annonçaient les pythies de l’économie. De janvier au 31 mai 2023 à Marseille, 328 sociétés ont ouvert une procédure contre 446 l’an dernier. Mais les chiffres n’auront de sens qu’avec une comparaison avec 2019, l’année précovid. Sur le plan national, on comptabilisait alors 51 119 défaillances. En année glissante à mai 2023 le chiffre est de 47 190 défaillances.

Les experts-comptables ne voient pas à ce jour d’effondrement, Nicolas Férand relève l’effet bénéfique des grands événements sportifs attendus sur le tourisme, même si dit-il « on sent une tension sur la trésorerie avec l’effet anxiogène des taux ».

Des problématiques qui alimenteront le congrès annuel des experts-comptables qui aura lieu au Pharo à Marseille les 11 et 12 juillet prochain avec un focus sur la facturation électronique. Rappelons qu’à partir du 1er juillet 2024, l’ensemble des entreprises établies en France devront accepter les factures électroniques. L’émission obligatoire de factures électroniques interviendra quant à elle progressivement, entre 2024 et 2026.

Les chiffres nationaux de défaillances