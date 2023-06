Il est courant de les trouver sur les plages en été : les bouteilles ou cannettes en métal Coca-Cola jonchant le sable, vestiges de visiteurs peu respectueux… Des comportements qui se répercutent sur la marque américaine, pas franchement réputée pour être respectueuse de l’environnement. Une image peu reluisante dont a conscience l’entreprise au célèbre logo rouge et blanc, qui tente depuis quelques années de redorer son blason. La multinationale expérimente notamment un processus de recyclage des eaux dans son usine des Pennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône.

« La production de Coca-Cola implique à 90% de son processus l’intégration d’eau » expose en préambule Laurence Mani, responsable RSE de Coca-Cola, à l’occasion d’une conférence sur l’eau organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP) mercredi 14 juin. La marque a donc dû fait un effort pour réduire de 8% la consommation d’eau, à commencer par celle contenue dans la boisson : « Aujourd’hui, pour faire un litre de Coca, on utilise 1,3L d’eau, contre en moyenne 2 litres pour les autres boissons » affirme Laurence Mani.

Réutilisation de l’eau de rinçage des bouteilles en verre

A l’eau contenue dans la boisson, s’ajoute celle utilisée pour le process industriel. Coca-Cola a mis en place sur ses cinq sites français une consigne pour les bouteilles en verre, qui sont commercialisées « hors foyers », dans les bars et restaurants. Or, qui dit lavage des bouteilles, dit nécessité de les laver et donc d’utiliser de l’eau… « De plus, comme nous sommes une entreprise du secteur agroalimentaire, nous avons des contraintes d’hygiène très strictes » poursuit Laurence Mani. Pour économiser, l’usine s’est donc équipée d’une technologie appelée « NEP » (nettoyage en place) lui permettant de recycler l’eau ayant servi au lavage.

« Pour laver une bouteille Coca, il y a trois étapes : un premier rinçage qui permet d’enlever les résidus, suivi d’un nettoyage avec un détergent, puis d’un dernier rinçage. C’est l’eau qui sert au dernier rinçage que nous récupérons, car elle ne contient finalement que très peu de résidus. Nous la réutilisons donc en guise de première eau de lavage, au stade de la première étape », détaille la responsable RSE de l’usine. Ce recyclage de la dernière eau de rinçage est automatiquement effectué par l’installation NEP. Un processus qui permet d’économiser 1% d’eau. « Nous n’avons pas encore de technologie miracle qui permette d’économiser 20% d’un coup, mais nous allons continuer d’optimiser nos cycles de nettoyage », reconnaît Laurence Mani. Pour le reste, Coca-Cola prend part à des mesures de compensation : l’entreprise est ainsi impliquée avec WWF France pour restaurer une zone humide en Camargue.

