Créée en 2017, Bees for Hope est une initiative solidaire qui vise à améliorer les conditions de travail et de production d’apiculteurs certifiés commerce équitable bio du Chaco argentin. « Après une rencontre avec les apiculteurs de la coopérative CoopSol, au nord de l’Argentine, dans la région du Chaco, j’ai voulu les soutenir, collaborer avec eux pour importer leur miel, qui est leur seule source de revenu », raconte Laurent Marais, le fondateur de Bees for Hope. De retour en France, il créé, à l’aide de deux amis, Bees for Hope, basée à Roquefort-la-Bédoule, avec le soutien de la Compagnie fruitière, qui oeuvre à la partie stockage des importations.

La coopérative argentine Coopsol travaille depuis 30 ans sur le terrain pour aider au développement social des communautés d’apiculteurs du nord du pays. Elle vend du miel en vrac, en grosse quantité aux Européens. « Le but de Bees for Hope c’est d’importer le miel de la coopérative, de grande qualité et certifié biologique, à un prix équitable, à des particuliers en France et en Europe. Les apiculteurs argentins mettent le miel en pot localement et on s’occupe de l’importation », explique Laurent.

Une campagne de financement participatif

Bees fo Hope vient de lancer une campagne de financement participatif pour récolter des fonds, essentiels au développement de la communication et à la gestion de la logistique, aux transports et aux frais des futurs droits d’importation. « Tous bénévoles et défenseurs d’une agriculture durable, nous voulons continuer de faire connaître ce miel organique, et permettre aux apiculteurs argentins de préserver leur terre et de continuer d’y vivre. »

La campagne de financement participatif est accessible sur la plateforme Bluebees . En plus du miel, l’entreprise propose les Bee Wrap de la société marseillaise Anotherway et des sets à maté importés. Go !

> Participer à la cagnotte sur Bluebees.

> Le site de Bees for Hope

Les missions de Bees for Hope



Aider les apiculteurs à préserver une production de qualité supérieure

Dans le monde entier, des populations autochtones risquent de perdre leurs terres, leur culture et leur mode de vie. En collaborant pleinement avec les producteurs de miel de qualité supérieure dans les régions du monde encore préservées, Bees for Hope soutient les personnes qui le produisent et l’environnement qui rend possible une qualité si élevée.



Aider les abeilles qui permettent la vie sur Terre

Les abeilles sont vitales pour le maintien d’un cycle de vie en bonne santé sur le planète. A travers l’apiculture Bees For Hope protège la terre, la biodiversité et les communautés d’apiculteurs qui obtiennent de meilleures conditions de vie. En soutenant le monde des abeilles et ceux qui en vivent Bees for Hope soutenons également l’agriculture, la planète et la biodiversité dans son ensemble.



Contribuer à la lutte contre la déforestation

Les apiculteurs du Gran Chaco se battent pour promouvoir une économie inclusive, dans le respect des impacts sociaux et environnementaux, à travers une démarche d’agroécologie. Ils vivent dans de petites communautés rurales souvent accessibles uniquement par des pistes. Nombre d’entre elles n’ont ni eau courante ni électricité. Ces apiculteurs sont en premières ligne pour lutter contre la déforestation. Bees For Hope est le visage et la voix en Europe de ces apiculteurs argentins.

Un miel aux qualités exceptionnelles aux qualités gustatives, écologiques et médicinales



Bees For Hope propose deux variétés de miel liquide : un miel de fleurs sauvages à la couleur foncée et un goût boisé et de noisette, un miel d’atamisqui à la couleur plus claire et un goût de vanille et d’amande. L’atamisqui est un arbuste de cette région du monde aux jolies fleurs blanches. Les indiens Quechua l’utilisent depuis toujours pour soigner leurs douleurs d’estomac. L’université agronomique de Tucuman avec qui nous collaborons a mis en avant les propriétés anti inflammatoires du miel d’Atamisqui. Ces miels sont certifiés Bio et Fairtrade.



Source : Bees for Hope.