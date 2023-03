Avec 124 implantations issues de 30 pays et la création de 4 147 emplois, la région Sud confirme l’intérêt des investisseurs internationaux pour le territoire. En 2022 les entreprises attirées par la région sont en hausse de 20 % avec plus d’emplois générés. En 2022, ces IDE (investissements directs étrangers) concernent des projets de création, d’extension, de rachat et de reprises par des investisseurs étrangers et plus de la moitié des projets sont des centres de décisions ou de R & D.

Les États-Unis restent le 1er investisseur historique sur le territoire avec 22 projets en 2022 dont celui de Berlin Packaging, leader des emballages hybrides, qui s’est implanté à Nice. La Tunisie fait son entrée dans le top 3 avec 13 projets comme l’implantation de Selt Marine Group à Vedène dans le Vaucluse. Enfin, le Royaume-Uni confirme son intérêt pour notre région avec 11 projets, dont l’ouverture d’un établissement Easy Hôtel à Marseille. « Ces bons résultats, souligne Renaud Muselier président de région, sont le fruit du travail des acteurs territoriaux pour la prospection et l’accompagnement des entreprises étrangères, dont celui de l’agence RisingSud qui a mené en 2022 près de 270 rendez-vous de prospection et participé à 12 salons internationaux, dans 9 pays à travers le monde ! »

Quelques implantations nouvelles dans la région Sud en 2022

Selt Marine Group à Vedène (84)

Depuis 2006, l’entreprise tunisienne Selt Marine Group cultive des algues marines biologiques en Tunisie, à Zanzibar et au Mozambique puis les transforme en gélifiants et épaississants pour les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Ses produits sont aujourd’hui distribués dans plus de 15 pays. En 2022, le groupe créé son entité française Selt France BioTech à Vedène dans le Vaucluse, pour rejoindre l’écosystème de la filière naturalité.

Bombardier Recreational Products à Sophia-Antipolis (06)

Depuis 2003, le groupe canadien Bombardier Recreational Products développe des véhicules innovants pour se déplacer sur l’asphalte, la terre, l’eau, la neige et dans les airs. Après des usines au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Finlande, en Autriche et en Australie, le groupe choisit Sophia Antipolis pour l’implantation de son premier studio de design européen.

EuroPackaging Group France à Port Saint-Louis-du-Rhône (13)

EuroPackaging Group, leader européen de l’emballage durable, choisit Port Saint-Louis-du-Rhône pour établir une unité de façonnage de sacs en papier pour répondre à la forte demande de la grande distribution et l’e-commerce. Ce nouveau site permet à l’entreprise anglaise de développer encore davantage ses activités en Europe. Le groupe qui s’inscrit dans la démarche de décarbonation de l’industrie cherchera en outre, depuis la Provence, de nouveaux matériaux pour permettre la production d’emballages innovants issus de matières premières comme l’algue verte.

Groupelec à Sisteron (04)

Créée en 1994, cette PME marocaine est spécialisée dans la conception et la réalisation des solutions de distribution électrique et d’automatisme industriel. En 2022, elle implante sa filiale française Electrical EcoExpert (3E) à Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence pour ouvrir un centre de R & D et développer deux nouvelles technologies : des tableaux électriques connectés et des solutions de cybersécurité pour les bâtiments intelligents. Electrical EcoExpert mise ainsi sur une localisation stratégique pour renforcer sa présence sur les marchés français, européen et ouest-africain.

LPS Healthcare à Toulon (83)

Créée en 2011 et basée à Zurich, LPS Healthcare est spécialisée en domotique de la santé pour les personnes fragiles ou dépendantes, pour améliorer leur sécurité, leur confort et le flux du travail infirmier. Elle propose des solutions d’appels, anti-chutes et anti-errance, géolocalisés en temps réel. LPS Healthcare a choisi Toulon pour implanter sa filiale française et se développer sur le marché européen.