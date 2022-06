Share on Facebook

Initié en 2018 et véritablement lancé en 2020 par la Chambre de commerce et d'Industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP), le Métropolitain Business Act a pour objectif de fluidifier les relations entre les grands acheteurs et vendeurs du territoire. Le réseau, qui a fêté ses quatre ans ce mercredi 22 juin, dénombre aujourd'hui près de mille membres,…