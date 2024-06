Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés … qui ne demandent qu’à être observés ! C’est le message que souhaite faire passer l’association marseillaise Planète mer, qui réitère cette année encore son programme national de sciences participatives BioLit, avec une campagne intitulée « Ma plage, espace de biodiversité. »

Du 15 juin au 15 septembre, les participants sont invités à ouvrir l’œil et observer la biodiversité marine sur toutes les plages de France métropolitaine. Le principe est simple : il suffit de repérer les coquillages, algues et autres espèces intéressantes, de les photographier avec son smartphone et de les partager sur le site de BioLit. Une activité gratuite, accessible via le site du programme BioLit. Car au delà de l’aspect ludique, les données récoltées revêtent une importance significative pour connaître l’état de santé de la biodiversité marine.

Depuis sa création en 2010 par le Muséum d’histoire naturelle et la station marine de Dinard, le réseau de surveillance et d’alerte écocitoyen, une communauté d’observateurs de plus de 26 000 citoyens sensibilisés ont déjà collecté près de 131 000 données et identifiés plus de 600 espèces.

