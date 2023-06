Il n’y plus de temps à perdre pour en profiter. Voyagez pour 3 euros et profitez de réductions sur les cartes et pass régionaux. La SNCF lance TER Days du 5 au 11 juin 2023 avec pour objectif : petits prix, jeux concours, promotions et ventes flash.

Dans une démarche responsable, l’opération vise à mettre en valeur la diversité des offres régionales en s’appuyant sur les marques de mobilité collective multimodale.



Cette initiative offre aux usagers occasionnels, en particulier ceux qui utilisent généralement leur voiture pendant la période estivale, l’opportunité de mieux connaître l’offre TER et de repenser leur mode de transport habituel.

Lien utile :



> Un billet SNCF à 5€ pour découvrir le patrimoine provençal