Pour cette nouvelle émission de Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, Sophie Hébrard de BFM Marseille Provence et Julie Rampal-Guiducci (Gomet’) recevaient lundi 29 mai l’adjoint à la transition écologique de la Ville de Marseille Sébastien Barles.

200 acteurs engagés

L’élu présentait récemment son bilan de mi-mandat, alors que les prochaines élections municipales auront lieu en 2026. Sur le plateau de BFM Marseille Provence, il revient sur les grandes mesures qui ont marqué l’action municipale en matière d’écologie : « Nous avons remis de l’ordre. La transition écologique était la grande oubliée de Marseille. » Parmi les accomplissements, il cite pêle-mêle la création de l’assemblée citoyenne pour le climat, la constitution d’une société d’économie mixte (Sem) énergie et le développement du photovoltaïques.

Il revient plus en détail sur la sélection de la Ville de Marseille pour participer au programme européen des « 100 villes neutres en carbone d’ici 2030 » qui doit lui permettre d’obtenir des financements pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à cette date. Pour y parvenir, la Ville présentera sa feuille de route lors du prochain conseil municipal. Sébastien Barles en esquisse les grandes lignes : « Sept commissions thématiques ont travaillé à l’élaboration de ce plan. Il faut que l’on agisse sur trois sources de pollution : les transports, la construction et l’industrie. » Ce contrat Ville climatique d’une cinquantaine de page (voir en document source) intègre 200 acteurs en plus de la Ville, notamment les autres collectivités comme la Région Sud et la Métropole Aix-Marseille Provence.

Pollution des navires : « Il nous faut une ZFE maritime »

Pour ce qui est du secteur du bâtiment, l’adjoint à la transition écologique explique que la Ville veut développer davantage la thalassothermie, qui permet de générer de l’électricité grâce à l’eau de mer et qui est déjà expérimentée au centre commercial des Terrasses du Port.

Côté transports, compétence métropolitaine, Sébastien Barles revient sur la laborieuse mise en place de la zone à faibles émissions (ZFE) à Marseille, la majorité municipale considérant cette mesure comme socialement injuste : « Il est nécessaire de réduire la place de la voiture en ville pour atteindre la neutralité carbone. Cependant, il faut que l’Etat nous donne les moyens, par exemple pour mettre en place une tarification sociale. Il faut aussi mettre en place des modes de transports alternatifs comme l’auto-partage ou le covoiturage » estime-t-il.

Mais à Marseille, la question des navires se pose aussi lorsqu’on parle de transports. Sébastien Barles évoque la mise en place de navettes à hydrogène vert notamment pour se rendre au Frioul. Il réagit en outre à l’actualité de la semaine de Planète locale au sujet de l’étude d’Atmosud sur la pollution aux particules ultrafines des navires. « Il nous faut mettre en place une ZFE maritime et appliquer le principe polleur-payeur » plaide-t-il. Il rappelle en outre l’investissement à hauteur de 10 millions d’euros de la Ville de Marseille dans le plan d’électrification des navires à quai mené par la Région Sud.

L’objet de la semaine : Les sacs de plage et pochettes Vaïba à base de déchets plastiques recyclés



En objet de la semaine de l’émission Planète locale, Julie Rampal-Guiducci (Gomet’) présente les sacs et pochettes de la marque marseillaise Vaïba, créée par Virginia Dausque. Pour élaborer ses pochettes Vaïba collabore avec Seaqual Initiative, une communauté d’acteurs qui organise des ramassages de déchets partout dans le monde et transforme les déchets récoltés en matière recyclée. Ces sacs et pochettes de plage, en plus d’être recyclés, sont parfait pour la plage car imperméables. Ils sont e noutre intégralement fabriqués au sein de l’atelier d’insertion La Ficelle, sur le Vieux-Port de Marseille.

Document source : la première version du contrat Ville Climat de la Ville de Marseille

