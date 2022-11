Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Laurent Debas. Le directeur et co-fondateur de Planète Mer nous présente les actions engagées par cette association marseillaise créée en 2007. Elle s’intéresse à la protection du littoral, à sa biodiversité, et défend l’idée qu’il existe une forme de « pêche durable », portée par des « pêcheurs engagés ». Planète Mer a récemment lancé le challenge BioLit dans toute la région. Ce défi vise à référencer les nouvelles espèces – les « nouveaux arrivants » – sur notre littoral. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Les energy balls de Nuttree, un produit préparé à Marseille

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de la charte croisière durable Méditerranée signée à Marseille jeudi 20 octobre par la plupart des compagnies membres de la Cruise Lines International Association (Clia), sous l’égide de l’État. Un acte commenté et surtout critiqué par certains collectifs, notamment Stop Croisières, qui dénonce « une vaste opération de communication ». Le collectif marseillais juge les engagements signés par les professionnels du secteur maritime et portuaire « pas assez contraignants ». En fin d’émission, Rémi Liogier présente les energy balls préparées dans le 15e arrondissement par la marque marseillaise Nuttree. Un produit bio et local, destiné principalement aux actifs et aux sportifs.

Liens utiles :



