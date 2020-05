Share on Facebook

Share on Twitter

La start-up de Pertuis, Biologics 4 Life, décroche un financement de 250 000 euros de la part du fonds French Tech Seed Provence, abondé par Bpifrance et géré par la Satt-Sud Est. Spécialisée dans les biomatériaux, la société a pour ambition de développer des substituts osseux capables de détruire les métastases de patients de cancers osseux et de reconstruire leurs os grâce aux biotechnologies. « Au-delà d’un apport financier qui nous permet de poursuivre notre structuration, d’embaucher des collaborateurs et de franchir des jalons de développement, c’est également une belle marque de confiance pour un projet ambitieux », commente son P-dg, Aurélien Valet.

Mise sur le marché en 2021

Créée en 2018, Biologics 4 Life atteint aujourd’hui la phase d’industrialisation de sa première technologie, un ciment osseux injectable, ergonomique et modulable. L’apport du fonds French Tech Seed financera ce développement avec un objectif de commercialisation l’année prochaine. La start-up cible notamment deux marchés étrangers : les Etats-Unis et le Brésil.

Lien utile :

> Biologics 4 Life veut reconstruire les os et éliminer les métastases osseuses issues du cancer