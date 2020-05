En tant que communauté ouverte des acteurs économiques innovants sur les deux rives de la Méditerranée, le projet européen The Next Society se veut un facilitateur d’idées et de données entre toutes ses parties prenantes. Dans ce sens, le Femise (Forum euroméditerranéen des instituts de sciences économiques) et Anima Investment Network, deux structures engagées dans The Next Society basées à Marseille, ont annoncé mardi 12 mai la publication du « premier tableau de bord de l’innovation adapté aux pays du sud de la Méditerranée », qui s’accompagne d’un outil numérique baptisé « i-data », pensé « dans l’objectif de vulgariser le contenu issu de la recherche économique ».

« La mise en œuvre de ce scoreboard de l’innovation purement méditerranéen pourrait être un réel atout pour le développement de l’Innovation dans la région, car il rassemble un grand nombre d’indicateurs – 78 au total […] suivis par des chercheurs méditerranéens faisant partie de la communauté The Next Society » explique le réseau Anima. En outre, cet outil numérique offre « des données très complexes, généralement difficiles d’accès et très coûteuses à produire et à acheter », et a vocation à devenir « un instrument très efficace de sensibilisation publique sur les enjeux du développement économique et du rôle de l’innovation dans celui-ci ». Une initiative qui montre la position centrale occupée par les acteurs marseillais dans l’animation de l’écosystème méditerranéen de l’innovation.

📊🌍 THE NEXT SOCIETY keeps supporting the development of MENA Innovation ecosystems and launches with @femisenetwork and @Anima_Network the 1st Innovation scoreboard customised for MENA countries. ⚙️ Try the i-data tool to consult these information: https://t.co/udEUGwTQRO pic.twitter.com/cDCICQZ8OG — THE NEXT SOCIETY (@TheNext_Society) May 11, 2020

