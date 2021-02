Après avoir levé 52 millions d’euros en 2018, le spécialiste des implants dentaires basé à Salon-de-Provence Biotech Dental annonce le 19 janvier avoir contracté un emprunt obligataire de 20 millions d’euros auprès d’Artemid, une filiale commune des fonds Capza et Amiral Gestion. « Cette levée de fonds a été décidée pendant le premier confinement par le management », explique l’entreprise dans un communiqué. Biotech dental dispose désormais de 100 millions d’euros de capitaux permanents dont 80 millions d’euros en fonds propres. Cette manne lui permet de poursuivre sereinement sa croissance à l’international et de financer sa politique ambitieuse de croissance externe.

Une première acquisition aux Etats-Unis

Avec des filiales en Italie, en Espagne, en Afrique et en Asie, Biotech Dental se lance à l’assaut des Etats-Unis. Début janvier, l’entreprise a annoncé l’acquisition du groupe américain Integrated Dental Systems (IDS), principal fournisseur d’implants dentaires outre-Atlantique. Si le montant de l’opération n’est pas divulgué, ce rachat est une belle opportunité pour Biotech Dental car il met la main sur un vaste réseau de 2 500 représentants pour exporter ses produits aux Etats-Unis : « Je cherchais depuis plusieurs années à vendre nos produits et innovations en Amérique du Nord. Pour y parvenir, il fallait trouver la bonne équipe. C’est chose faite avec IDS », se félicite Philippe Véran, le P-dg de Biotech Dental.

Depuis plus de deux ans, le groupe multiplie les acquisitions. En octobre dernier, il a racheté la société savoyarde Axe Ortho, spécialisée dans les équipements d’orthodontie. Et selon le magazine spécialisé Le Fil dentaire, Biotech Dental vient également de prendre une participation majoritaire de 70% de la société belge Condor Technologies, concepteur d’un scanner intra-oral, pour un montant de 21 millions d’euros via la holding Financière WOW majoritairement détenue par Philippe Véran.



En 2020, Biotech Dental a réalisé un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros, soit une croissance moyenne de plus de 18% par an au cours des cinq dernières années. Depuis sa création en 1987, le groupe a vendu plus de 2 millions d’implants dentaires. Il emploie désormais 670 salariés répartis dans le monde entier.

