Share on Facebook

Share on Twitter

Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et Philippe De Mester, directeur général de l’agence régionale de santé ont été chargés à la demande de la Ministre de la Santé, d’organiser l’accueil de ressortissants français en provenance de Wuhan (Chine) annonce la préfecture ce dimanche 2 février à la mi-journée. Ce rapatriement est liée à la crise sanitaire déclenchée à la suite de la propagation de coronavirus en Chine depuis quelques semaines.

« Les personnes seront réparties entre le site de Carry-le-Rouet et un deuxième centre » Préfecture

Après les 180 personnes accueillies au centre de vacances de Carry-le-Rouet vendredi 31 janvier, un deuxième avion, ce dimanche, en début d’après-midi affrété par le gouvernement français, en provenance de Chine conduira de nouveaux rapatriés dans notre département. « Les personnes seront réparties entre le site de Carry-le-Rouet et un deuxième centre à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) » précise la préfecture.

André Taquet, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé ira, à l’ENSOSP, à la rencontre des familles et des personnels mobilisés, réserve sanitaire, croix Rouge et sécurité civile précise l communiqué. Vendredi le maire d’Aix, Maryse Joissains-Masini s’était inquiété du peu d’information dont elle disposait pour renseigner la population.

Coronavirus : test de dépistage en cours à l’IHU

« A ce stade, aucune des personnes en confinement ne présente de symptôme » observe la préfecture dans son communiqué. « Des tests ont été effectués par l’Institut hospitalo-universitaire (IHU). C’est un protocole national de dépistage des personnes à risque modéré ou élevé. Les résultats seront donnés prochainement. (…) Concernant les deux personnes admises vendredi à la Timone, l’une d’entre elle a regagné le centre samedi soir. L’autre, même si elle n’est pas atteinte par le virus, nécessite des soins et doit rester à l’hôpital. »