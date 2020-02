L’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) – locaux placés sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur situés entre Aix-Les Milles et la Duranne – devraient accueillir cette semaine des nouveaux ressortissants en provenance de Chine à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Aucune date n’a été communiquée par le ministère mais les élèves et stagiaires en formation ont tous été priés de quitter le site pour une durée de trois semaines révélait La Provence dans son édition du 31 janvier.



« Beaucoup de riverains, d’Aixois, et d’entreprises contactent, inquiets, les services de la Ville afin de comprendre la mise en place de cette quarantaine, les éventuels risques que cela comportent et les préconisations sanitaires à prendre dans leur quotidien et dans leur milieu professionnel » s’inquiétait la Ville d’Aix dans un communiqué.

Maryse Joissains interpelle la préfecture

Le maire d’Aix-en-Provence, Maryse Joissains-Masini a même interpellé la Préfecture afin d’être tenue informée des mesures qui seront mises en place par l’État sur le territoire aixois :

« J’ai appris par la presse que l’État avait décidé de mettre en place un site de confinement à l’ ENSOSP… Il aurait été normal de m’en informer en amont. Mais étant tout à fait solidaire des ressortissants français, la Ville veut bien mettre à disposition du sous-préfet, qui me l’a demandé, les moyens dont elle dispose pour sécuriser les Aixois.

« Il faudra que le gouvernement en assume l’entière responsabilité si cela se passait mal. » Maryse Joissains-Masini

En qualité de maire d’Aix, je suis en lien direct avec les habitants , je dois pouvoir les rassurer et les renseigner en toute transparence, j’exige donc qu’on me tienne informée. Sans oublier qu’en tant qu’avocate à l’initiative du principe de précaution, je suis d’autant plus inquiète car il s’agit d’un virus dont on a pas déterminé précisément la période d’incubation et la dangerosité. Il faudra que le gouvernement en assume l’entière responsabilité si cela se passait mal. »