Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

La start-up Bluedigo n’a pas encore un an qu’elle vient de terminer une levée de fonds à hauteur de 500 000€. Elle a ainsi reçu le soutien d’entrepreneurs confirmés de la tech française parmi lesquels Frédéric Mazzella et Francis Nappez, fondateurs de Blablacar, Véronique Morali, présidente de Webedia via Clover, son fonds d’investissement familial, ou encore…