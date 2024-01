Share on Facebook

Share on Twitter

Comme toute la journée, A 18h00 ce mardi 30 janvier les perturbations sur les axes routiers des Bouches-du-Rhône se poursuivent sur l’A8 et l’A 51. A Fos-sur-Mer, la circulation est désormais redevenue fluide au niveau de la RN 568 selon le dernier point de la préfecture des Bouches-d-Rhône.



A la suite d’une réunion et des échanges entre la préfecture des Bouches-du-Rhône, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et les organisations syndicales de taxis, le blocage sur le site du carrefour Saint-Gervais a été levé.

Mais pour la journée du mercredi 31 janvier 2024, en raison de manifestations déclarées, des perturbations sont à prévoir à nouveau dans le secteur d’Arles et dans le nord du département qui avait connu une pause ces dernières 48 heures.

A7, A51, A8 toujours coupées

Elles vont impacter la traversée d’Arles par la RN 572/RN113 dans les deux sens dans la matinée, dans le nord du département, l’A7 sera coupée en direction de Lyon, la sortie sera obligatoire au niveau de l’échangeur n°25 « Cavaillon ». Pour rejoindre le Vaucluse, il est déconseillé d’emprunter le pont de Bonpas.



La circulation reste perturbée sur l’A8 en raison d’un barrage filtrant et sur l’A 51 en raison d’un blocage de la coordination rurale. Et un barrage filtrant des taxis subsiste sur l’A8 au niveau du péage de « La Barque ».



Pour des raisons de sécurité, sortie obligatoire au niveau de l’échangeur n°32 (Fuveau). Dans le sens Aix/Nice, sortie conseillée « Val Saint-André ».



Enfin, l’autoroute A51 reste bloquée dans les deux sens au niveau de la jonction avec l’autoroute A8 à Célony : une déviation obligatoire est mise en place de la RN296 (en direction d’Aix) vers la RD7N (Saint-Cannat). L’A51 est aussi fermée dans le sens Marseille – Gap au niveau de la bretelle vers l’A8 : tous les véhicules sont renvoyés sur l’A8 direction Nice. Les bretelles d’entrée sur la RN296 à « La chevalière » et au niveau de la RD7N sont fermées également. La bretelle de sortie au niveau de « Jas-de-Bouffan » sur la route de Galice est toujours fermée.

La discours de politique générale Gabriel Attal cet après-midi à l’Assemblée nationale ne semble avoir convaincu ni les uns ni les autres.