Les perturbations se poursuivent à la mi-journée sur les routes des Bouches-du-Rhône selon un point de situation diffusé à14h30 par la préfecture.

Si la manifestation des VTC à Marseille partie à midi de la gare St-Charles est désormais terminée, de nombreux points restent problématiques, et parmi certains imprévus.

[Direct] Départ à 12h15 du cortège #VTC de la gare ST Charles avec une trentaine de chauffeurs #Marseille vers centre ville pic.twitter.com/o90S8JHdaA — Gomet' (@Gometmedia) January 30, 2024



Ainsi, la circulation est toujours perturbée sur la N113 à la suite de l’incendie d’un bus survenu ce matin au niveau du centre commercial Carrefour Vitrolles sur la N113. La circulation reste perturbée sur ce secteur toute la journée en raison des opérations de remise en état de la route précise la préfecture qui ajoute que les déviations mises en place sur la RD9 sont maintenues.

Un bus en feu à Vitrolles ce matin à 7h30 mardi 30 janvier (Crédit Gomet’)

Autre site qui n’était pas anticipé, mais cette fois lié au mouvement social des taxis : la circulation est toujours perturbée au niveau du rond point Saint-Gervais à Fos-sur-Mer sur la RN 568. Pour les véhicules légers, en direction de la zone industrielle et d’Arles, la sortie conseillée est à Martigues (RD5).

Pays d’Aix : statu quo sur l’A8 et l’A51

La circulation est toujours perturbée sur l’A8 et A51 en raison d’un barrage filtrant tenu par les taxis toujours en cours au niveau du péage de « La Barque.» Pour raison de sécurité, la sortie est obligatoire à l’échangeur n°12 (Fuveau) direction Nice. Dans le sens Aix – Nice, la sortie conseillée est « Val Saint André ». En raison de ce barrage filtrant, l’autoroute A51 est bloquée dans les deux sens au niveau de la jonction avec l’autoroute A8 : une déviation obligatoire est mise en place de la RN296 (en direction d’Aix) vers la RD7N (Saint-Cannat).

L’A51 est aussi fermée, en raison de l’occupation des agriculteurs, dans le sens Marseille – Gap au niveau de la bretelle vers l’A8 : tous les véhicules sont renvoyés sur l’A8 direction Nice.



– Les bretelles d’entrée sur la RN296 à « La chevalière » et au niveau de la RD7N sont fermées également.

– La bretelle d’insertion « Jas-de-Bouffan » a été rouverte sur le sens Marseille-Gap.

– La bretelle de sortie au niveau de « Jas-de-Bouffan » sur la route de Galice est toujours fermée. – Sur l’A52, itinéraire conseillé pour rejoindre Aix depuis Aubagne par l’A50/A507, A7 et A51 est toujours d’actualité.



Dans le sens nord – sud :

– Pour se rendre à Aix-Centre depuis Venelles, les automobilistes devront sortir à l’échangeur n°12 des platanes,

– Ceux en provenance de Venelles et se dirigeant vers le sud d’Aix-en-Provence seront déviés vers la RD7N en direction de Saint-Cannat. Pour rejoindre le sud d’Aix-en-Provence, il leur faudra ensuite suivre Eguilles et rester sur la RD543 jusqu’à la zone des Milles.

Dans le sens sud – nord :

– Pour les automobilistes venant de l’A8, de Coudoux vers Gap, la sortie sera obligatoire à l’échangeur Aix-Ouest, puis ils emprunteront la route de la Galice et l’avenue De Lattre de Tassigny.

– Pour ceux venant de l’A8 de Nice vers Gap, la bretelle A8 / A51 est fermée. La sortie est obligatoire à l’échangeur n°31 puis il faut contourner le centre d’Aix-en- Provence.

– Enfin pour les automobilistes venant de l’A51 direction Aix-en-Provence Ouest, il faut privilégier la sortie n°5 via la D9 puis suivre Eguilles et Saint-Cannat.

Le Premier ministre Gabriel Attal intervient cet après-midi à l’Assemblée nationale lors de son discours de politique générale. Saura-t-il mettre fin aux différents mouvements de protestation ?

EN DIRECT | Je présente à l'Assemblée nationale la feuille de route du Gouvernement.https://t.co/xgV5a2Zsee — Gabriel Attal (@GabrielAttal) January 30, 2024