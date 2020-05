Share on Facebook

Et voilà une missive qui devrait mettre encore un peu plus d’ambiance entre les leaders politiques de la droite locale à Marseille… Le sénateur Bruno Gilles a écrit vendredi 15 mai à Renaud Muselier (lettre page suivante) pour lui demander via la Région Sud de livrer des masques aux Marseillais.

Celui qui est aussi candidat divers droite à la mairie de Marseille estime en effet que trop de dysfonctionnements sont observés dans la distribution de masques organisée par la Ville de Marseille.

« La Mairie de Marseille, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouches-du-Rhône se sont engagés à distribuer à

chaque Marseillais deux masques réutilisables ainsi qu’un masque chirurgical rappelle Bruno Gilles dans un communiqué diffusé vendredi 15 mai. Cependant, les témoignages qui me parviennent et les premiers articles que nous pouvons lire dans la presse montrent un véritable dysfonctionnement qu’aucune de ces trois institutions n’est parvenue à pallier. »

« J’en appelle au docteur Renaud Muselier »

Le sénateur Bruno Gilles, candidat aux municipales en face notamment de Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du Département, soutenue par le maire sortant Jean-Claude Gaudin, dit ne pouvoir se satisfaire de la situation. Il en va de « la sécurité de mes concitoyens » écrit-il. La Région Sud a mis en place une centrale d’achat de masques. J’en appelle donc officiellement au Président de la Région Sud le docteur Renaud Muselier, afin qu’il puisse étendre son action à l’ensemble des habitants marseillais et leur procurer des masques réutilisables nécessaires, comme cela a été fait pour la Ville de Toulon notamment. »