La publication des réponses du professeur Didier Raoult aux questions d’un groupe de sénateurs de la commission des affaires sociales a suscité sur notre site Gomet’ un intérêt remarquable, au point de saturer notre serveur vendredi matin. Des dizaines milliers d’internautes ont demandé à télécharger le document.

Certains se sont étonnés de cette publication, et ont émis des doutes sur sa véracité. Ce document nous est parvenu en effet par une voie non conventionnelle, celle d’un fidèle lecteur que nous tenons à remercier.

Un groupe de travail de la commission des affaires sociales

Nous avons alors nous-mêmes vérifié l’intérêt et la nature de ce rapport. La première vérification est intellectuelle. Est-ce que ce document est dans la logique des interventions du professeur marseillais ? Est-ce que le ton, les thèmes, les dires sont dans son historique d’intervention. Sans être des exégètes agréés de la pensée raoultienne, nous l’avons trouvé fiable. D’autant qu’au même moment, le rapport date du 8 mai, Paris Match publie, le 9 mai, une interview certainement réalisée dans la semaine et qui aborde les mêmes sujets de façon plus châtiée, avec un style plus élaboré digne de la patte des secrétaires de rédaction de Match.

Mais pour autant, ce pourrait être un écrit apocryphe talentueux. Nous avons alors vérifié et authentifié, l’origine réelle de ce rapport, l’existence d’une réunion en téléconférence avec des sénateurs et l’argumentaire documenté du professeur Raoult.

Restait une question : les rapports des auditions publiques de la commission des affaires sociales sont mentionnés sur le site du Sénat et les réunions sont à l’agenda de l‘honorable institution. Pas celle avec Didier Raoult.

Il s’agit en fait d’une réunion organisée à l’initiative d’un rapporteur de la commission des affaires sociales (une pratique courante) qui a sollicité le patron de l’IHU – Méditerranée Infection. L’audition a été demandée par la rapporteure Catherine Deroche (sénatrice LR du Maine et Loire). Elle s’est déroulée jeudi 7 mai en fin de matinée. Deux sénateurs de la métropole ont participé à la réunion : MM. Michel Amiel et Bruno Gilles. Le sénateur Bruno Gilles a confirmé à Gomet’ les propos très argumentés du professeur Raoult, sa détermination et la précision de ses propos. L’élu précise qu’un compte rendu officiel sera bien diffusé et évoque une surcharge de travail des services de la commission des affaires sociales pour expliquer le délai de publication.