Face à la fermeture du bureau de La Poste de Mimet, Georges Cristiani, le maire de la commune de 5000 habitants a adressé un courrier au président directeur général du groupe postal, Philippe Wahl, dans lequel il exprime son mécontentement. « Malgré les 252 000 collaborateurs du Groupe La Poste, personne ne peut assurer depuis plusieurs mois, une permanence de deux heures et quart à Mimet ! Il est inadmissible que les populations soient les victimes des logiques comptables et de rentabilité alors que 100 % du capital du Groupe la Poste est public» s’insurge le maire de Mimet.

Avec plus de 60 millions de Français habitant dans des petites et moyennes communes, Georges Cristiani espère par sa démarche enclencher un renforcement de la proximité du service public postal.

« La Poste doit assumer et assurer la distribution du courrier six jours sur sept. C’est une entreprise publique qui doit un service au public » Georges Cristiani

Diminution progressive des horaires d’ouverture, non remplacement du seul agent absent pour maladie, retrait du bureau de Poste des opérations bancaires, fermeture à rallonge (70 jours de fermeture après un cambriolage); dans sa lettre le maire de Mimet énumère les actions entreprises par La Poste afin selon lui « d’éduquer les habitants à ne plus fréquenter le bureau de poste de Mimet » et alerte sur la fermeture de plus en plus de bureaux en France.

Document source : la lettre de Georges Cristiani

