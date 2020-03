Lors de la conférence BlueInvest Day organisée le 4 février à Bruxelles, Emma Navarro, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Virginijus Sinkevičius, commissaire chargé de l’environnement, des océans et de la pêche, ont lancé un fonds de placement doté de 75 millions d’euros en faveur de l’économie bleue. Il pourrait intéresser de nombreux acteurs de Méditerranée.

Une communauté pour développer l’économie bleue

BlueInvest veut améliorer l’accès aux financements et la propension à investir des jeunes pousses, des entreprises en phase de démarrage et des PME de l’économie bleue. Cette initiative comprend une communauté en ligne, une aide aux entreprises pour stimuler leur propension à investir, l’engagement des investisseurs, des événements, une académie et une réserve de projets.

« Les océans offrent un potentiel de croissance économique immense, mais il faut que cette croissance soit durable. » Alain Godard

Le fonds BlueInvest sera géré par le Fonds européen d’investissement (FEI) et fournira des financements à des fonds de placement sous-jacents qui visent et soutiennent stratégiquement l’économie bleue innovante. « Les océans offrent un potentiel de croissance économique immense, mais il faut que cette croissance soit durable. Les investissements dans le secteur de l’économie bleue que nous avons signés aujourd’hui montrent comment, dans l’Union européenne, des fonds publics peuvent être déployés dans le but d’attirer les investissements privés et de catalyser le développement du secteur », a commenté Alain Godard, le directeur général du FEI.

Un programme supplémentaire de 40 millions d’euros de subventions

Par l’intermédiaire du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, la Commission finance également un programme de subventions doté de 40 millions d’euros supplémentaires, destiné à aider les PME de l’économie bleue à développer et à commercialiser de nouveaux produits, technologies et services innovants et durables.

