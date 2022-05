Share on Facebook

Le projet d’occupation temporaire « Buropolis » dans le quartier de Sainte-Marguerite (9e arrondissement de Marseille) touche à sa fin le 4 juin après 18 mois d’aventure. Retour sur l’expérience avec Raphaël Haziot, coordinateur au sein de l'association Yes We Camp, opérateur de l'occupation temporaaire de ce lieu hybride, entre l'art et le social. Comment vous…