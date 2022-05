Au programme ce week-end, on vous régale ! Profitez d’un voyage éphémère à Lisbonne, détendez-vous sur un air de jazz, savourez un brunch végétal et respectueux de l’environnement, profitez de la Corniche libérée des voitures ou encore découvrez des créations originales et insolites… Passez un bon week-end !

[Exposition] Le Festival Iminente pose ses valises à Marseille…

En mai, le Mucem prend l’accent portugais… Basé à Lisbonne, le festival Iminente pose ses valises pour la première fois en France à Marseille, dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022. Rendez-vous les vendredi 20 et samedi 21 mai pour deux jours et deux soirs de fête autour des cultures urbaines : concerts, installations, performances, conférences… Iminente se déploie dans les espaces extérieurs du fort Saint-Jean et sur la terrasse du J4. Une programmation particulièrement riche qui fait part belle aux artistes émergents, pour la plupart originaires de France et du Portugal ! Bom fim de semana…

Mucem J4 et Mucem fort Saint-Jean

1, Esplanade du J4, Marseille

De 10h à 02h



Liens utiles :

> Réservations

> Plus d’infos sur l’événement

[Art] Le Centre Valentine accueille la 2e édition de son marché des Créateurs

Affiche officielle Marché des créateurs 2022 (Crédit : site Centre Valentine)

Allez soutenir les créateurs les vendredi 20 et samedi 21 mai ! Le Centre marseillais la Valentine remet à l’honneur les créateurs locaux en organisant un marché qui leur sera consacré. Un événement co-construit avec l’Association Marquage pour ancrer le centre dans une dynamique locale, faire participer les acteurs locaux et créer des liens de proximité avec ses clients. Durant ces deux jours, des artistes marseillais mais aussi des créateurs venus de toute la région, exposeront leurs créations originales, éco-responsables et insolites, au coeur du centre commercial. Retrouvez une multitude d’arts : la peinture, la photographie, la sculpture, la céramique, la décoration d’intérieur, le bois flotté, la broderie, la décoration d’intérieur ou encore l’art floral… Il y en aura pour tous les goûts !

Centre Valentine

Route de la Sablière, Marseille

De 10h à 20h



Lien utile :

> Pour en savoir plus sur l’événement

[Découverte] La Fête de la nature revient à Aix-en-Provence pour sa 16e édition !

Affiche officielle Fête de la nature 2022

(Crédit : Gomet’)

Une vraie bouffée d’oxygène… Les samedi 21 et dimanche 22 mai, la Fête de la nature revient à Aix-en-Provence. Une manifestation organisée chaque année par le Museum d’Histoire Naturelle pour faire découvrir la biodiversité de la ville. En 2022, place à la nouveauté avec des balades urbaines dans le parc Saint-Mitre et le parc Christine Bernard. Insectes, fleurs, plantes, lichens, araignées : toute la faune et la flore de ces espaces vous sera montrée et expliquée par les services du Museum et des associations locales (lire le détail dans notre article). Une balade numérique sur le parcours du Parc naturel urbain est également prévue, du parc Jourdan au Bois de la Cortésine, en passant par le parc de Cuques et la promenade de la Torse. Une façon de découvrir le patrimoine naturel de ces espaces à travers des jeux, questions et énigmes…

Parc Saint-Mitre – Avenue Jean Monnet

Parc Christine Bernard – Avenue de l’Arc de Meyran

Aix-en-Provence



Liens utiles :

> Renseignements et réservations au 04 88 71 81 81

> Pour retrouver le programme du week-end

[Concert] La 26e édition du festival Jazz in Arles se clôture ce week-end !

Affiche officielle Jazz in Arles 2022 (Crédit : Agenda Arles)

À tous les amoureux du Jazz… Jazz in Arles est de retour en 2022 avec une programmation qui vous réserve de belles surprises. Profitez des concerts de jeunes musiciens prometteurs ainsi que d’artistes confirmés prestigieux. Pour clôturer l’événement, la Chapelle du Méjan reçoit samedi 21 mai à 20h30 le trio Suzanne, lauréat du Jazz Migration, qui ouvrira la soirée avec des folksongs d’un siècle nouveau. Le quartet de Géraldine Laurent vous offrira ensuite un jazz savoureux et addictif. De quoi mettre vos oreilles en appétit !

Chapelle du Méjan

Place Nina-Berberova, Arles



Lien utile :

> Réservations au 0490495678

[L’adresse] Un Sunday Brunch bio au Sanctuary Coffee and Kitchen à Aix-en-Provence

Intérieur du Sanctuary Coffee and Kitchen

(Crédit : Sanctuary Coffee and Kitchen)

Let’s get brunch ! Tous les dimanches de 10h30 à 16h30, en salle ou dans le patio, découvrez et savourez un brunch healthy, tasty and organic au Sanctuary Coffee and Kitchen. Basé en plein coeur d’Aix-en-Provence, ce refuge bohème chic vous propose de vous retrouver entre amis, de déjeuner avec vos collègues ou de bruncher en famille. Café du Brésil bio, viennoiseries, pain bio au levain, canapés d’oeufs de saumon vegan et pleins d’autres bonnes choses faites maison raviront vos papilles. De quoi profiter d’une cuisine qui privilégie l’agriculture biologique, les producteurs locaux et les amoureux de l’authenticité…

Sanctuary Coffee and Kitchen

11 rue des Bernardines, Aix-en-Provence

De 10h30 à 16h30

Plein tarif : 27,50€



Lien utile :

> Plus d’infos sur l’établissement

[Vélo] C’est la 7e édition de la Voie est libre !

La voie est libre le 23 mai 2021 sur la Corniche (Crédit Gomet’/JFE)

Dimanche 22 mai, la 7e édition de « La Voie est libre », se déroulera sur la Corniche Kennedy de 10h à 20h. Quatre kilomètres seront piétonnisés, de la plage des Catalans à l’avenue Talabot : une occasion pour les Marseillais de profiter de ce magnifique tronçon de bord de mer. Tout au long de la journée, des animations culturelles et sportives seront proposées aux promeneurs. Nos infos à lire.

Corniche Kennedy, des Catalans à Talabot à Marseille dans le 7e arrondissement



Liens utiles :



> Les précédentes éditions de la Voie est libre dans nos archives

> La présentation de l’événement sur le site de la Vile de Marseille.